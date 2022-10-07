Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Україні більш-менш вдалося налагодили систему ППО проти літаків та частково ракет. Проте тактичного рівня системи протиповітряної оборони над територією України не існує взагалі. Саме в цю ланку й потрапляють "Shahed-136".

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"Ми сьогодні опинилися перед новим викликом, до якого були не готові. Він для нас став фактором несподіваності. Тому нам треба терміново створювати систему тактичної ланки протиповітряної оборони. Це засоби ближнього радіуса дії – аж до артилерійських чи зенітних систем. Відновлювати спостережні пости, будувати систему оповіщення на тактичному рівні. Нам треба це зробити все з нуля", – пояснив Жданов.

Чи можуть допомогти засоби Західних партнерів

За словами експерта, у наших партнерів є системи на базі великокаліберних кулеметів близького радіусу дії. Які сумісні з радіолокаційними станціями й працюють в автоматичному режимі.

Військовий експерт нагадав, що в останньому пакеті допомоги, який оголосив президент США на 625 мільйонів доларів, – окремим пунктом є прописані засоби боротьби з дронами противника.

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Жданов пояснив, що це не економія ракет, а замінник ракет, які в росіян закінчуються або їх залишається дуже мало. Адже останнім часом постійно зменшували кількість ракетних ударів.

"Вони знайшли не тільки замінник цим ракетам, а й слабку ланку в нашій системі ППО. Я думаю, що Росія буде намагатися якомога масово застосовувати ці дрони в залежності від того, скільки їх будуть постачати", – додав військовий експерт.

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