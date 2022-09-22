Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, то, что россии пришлось отдать Украине защитников "Азовстали" , в том числе 5 командиров – очень большая репутационная потеря для кремля.
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Поэтому в Москве пытаются сделать вид, что никак не были вовлечены в вопросы обмена пленными, и это не относится к их компетенции.
Кремль пытается снять с себя политическую, медийную и репутационную ответственность,
– подчеркнул Вигиринский.
На кого кремль повесил ответственность за обмен
По словам политолога, российские власти придумали, как обыграть обмен пленными для внутренней аудитории.
Кремль сделал "крайним" в этой ситуации так называемого "главу" квазиреспублики в Донецкой области. Дениса Пушилина заставили выступить с официальным заявлением. Мол, это он принял решение об обмене защитников "Азовстали" на российских военнослужащих,
– отметил Вигиринский.
По его словам, это абсурд, ведь Украина вела переговоры об обмене именно с представителями российского военно-политического руководства, а не с боевиками квазиреспублики в Донецкой области.
"Однако с точки зрения "документов" какой-то указ подписал именно пушилин. Его сделали ответственным за обмен и все вопросы будут направлять на него", - сказал политолог.
В плену россии – еще много украинцев
Вигиринский добавил, что, несмотря на радость от освобождения наших героев, нужно очень осторожно комментировать ситуацию с обменом.
Ведь около 2 тысяч украинских военных еще находятся в плену. И это только те, которые вышли из "Азовстали", не говоря о других военнопленных,
– подчеркнул он.
Андрей Вигиринский рассказал о возвращении защитников "Азовстали" из плена: смотрите видео
Реакция россиян на обмен пленными: что известно
- В результате обмена пленными 21 сентября Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных. Также украинская сторона отдала 55 врагов в обмен на 5 командиров, более 80 дней руководивших защитой Мариуполя в полном окружении.
- Это повлекло за собой немалую истерику у россиян. В соцсетях россияне писали гневные комментарии в адрес своей власти.
- Российские пропагандисты, ранее демонизировавшие защитников Мариуполя, притихли. Они пытались оправдать решение кремля, заявляя о том, что главное в этой ситуации – возвращение российских военных домой.