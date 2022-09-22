Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, те, що росії довелося віддати Україні захисників "Азовсталі", зокрема 5 командирів, – дуже велика репутаційна втрата для кремля.
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Тому у москві намагаються вдати, що ніяк не були залучені до питань обміну полоненими, і це не належить до їх компетенції.
Кремль намагається зняти з себе політичну, медійну та репутаційну відповідальність,
– наголосив Вігірінський.
На кого кремль повісив відповідальність за обмін
За словами політолога, російська влада придумала, як обіграти обмін полоненими для внутрішньої аудиторії.
Кремль зробив "крайнім" у цій ситуації так званого "главу" квазіреспубліки у Донецькій області. Дєніса пушиліна змусили виступити з офіційною заявою. Мовляв, це він ухвалив рішення про обмін захисників "Азовсталі" на російських військовослужбовців,
– зазначив Вігірінський.
За його словами, це абсурд, адже Україна вела переговори про обмін саме з представниками російського військово-політичного керівництва, а не з бойовиками квазіреспубліки на Донеччині.
"Однак з точки зору "документів" якийсь указ підписав саме пушилін. Його зробили відповідальним за обмін, і всі питання будуть спрямовувати на нього", – сказав політолог.
У полоні росії – ще багато українців
Вігірінський додав, що попри радість від визволення наших героїв, потрібно дуже обережно коментувати ситуацію з обміном.
Адже близько 2 тисяч українських військових ще перебувають у російському полоні. І це тільки ті, які вийшли з "Азовсталі", не кажучи про інших військовополонених,
– наголосив він.
Андрій Вігірінський розповів про повернення захисників "Азовсталі" з полону: дивіться відео
Реакція росіян на обмін полоненими: що відомо
- Унаслідок обміну полоненими 21 вересня Україна обміняла віктора медведчука на 200 українських військових. Також українська сторона віддала 55 ворогів в обмін на 5 командирів, які понад 80 днів керували захистом Маріуполя у повному оточенні.
- Це спричинило неабияку істерику в росіян. У соцмережах росіяни писали гнівні коментарі на адресу своєї влади.
- Натомість російські пропагандисти, які раніше демонізували захисників Маріуполя, притихли. Вони намагалися виправдати рішення кремля, заявляючи про те, що головне у цій ситуації – повернення російських військових додому.