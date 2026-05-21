Лавров попытался объяснить китайцам, почему "могучая" Россия провалилась с захватом Донбасса

Во время визита российской делегации в Китай глава МИД России Сергей Лавров сделал очередное противоречивое заявление о войне против Украины. Дипломат пытался объяснить медленное продвижение оккупационных войск в Донецкой области.

В интервью Shanghai Media Group он заявил, что Москва якобы сознательно ограничивает масштабы ударов.

Что заявил Лавров о Донбассе?

Лавров считает, что Россия якобы могла бы быстрее оккупировать Донецкую область, однако не делает этого из-за нежелания "наносить чрезмерный вред территориям".

По словам российского дипломата, Кремль якобы не использует все возможные средства ведения войны, поскольку на Донбассе проживают "их люди".

Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный вред территориям, где живут в основном наши люди,

– заявил Лавров.

В то же время российский министр попытался продемонстрировать "успехи" армии России, утверждая, что с начала 2026 года оккупанты якобы захватили около 80 населенных пунктов, в частности 35 – только за март и апрель.

Заявление главы российского МИД вызвало резкую реакцию, ведь именно российские войска в течение полномасштабной войны фактически уничтожили десятки городов и сел Донецкой области и других регионов Украины.

Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Волчанск, Торецк и ряд других населенных пунктов подверглись масштабным разрушениям из-за вражеских бомбардировок, артиллерийских ударов и штурмов. На этом фоне утверждение Лаврова о якобы "осторожном" ведении боевых действий восприняли как циничную попытку оправдать затяжные неудачи российской армии на фронте.

Зачем Путин недавно ездил в Китай?

Путин во время недавнего визита в Китай пытался решить сразу несколько стратегических проблем Кремля.

Кроме демонстрации политического союза с Пекином, главной целью поездки стало продвижение газового проекта "Сила Сибири-2", который Москва считает критически важным для своей экономики. Однако переговоры с Си Цзиньпином не дали России желаемого результата.

После потери большей части европейского газового рынка из-за санкций и войны против Украины Кремль пытается переориентировать экспорт энергоносителей на Азию. Именно поэтому Москва уже более десяти лет продвигает строительство газопровода "Сила Сибири-2", который должен поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Путин рассчитывал, что во время встречи в Пекине удастся получить политическое одобрение проекта и перейти к практической реализации. Впрочем, после переговоров Кремль так и не назвал никаких конкретных сроков запуска строительства.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков лишь заявил, что стороны имеют "общее понимание" параметров проекта, но отдельные вопросы до сих пор остаются несогласованными. Главной проблемой для Москвы стала позиция Китая по цене на газ. Пекин стремится покупать российский ресурс по значительно более низким, почти внутрироссийским тарифам, тогда как Кремль хочет получать прибыль на уровне действующего газопровода "Сила Сибири-1".

Кроме того, между сторонами продолжаются споры по финансированию масштабного строительства, ведь "Газпром" переживает серьезные финансовые трудности. Аналитики считают, что Китай сознательно не спешит соглашаться на условия России, используя все большую зависимость Москвы от китайского рынка. Пекин фактически получил сильную переговорную позицию после того, как Россия потеряла значительную часть европейских покупателей газа.