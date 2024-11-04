Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Почему Россия не хочет возвращать украинских детей

Детей мы не обмениваем, а возвращаем. И здесь более тяжелая ситуация. К сожалению, сегодня нет ни одной организации, которая могла бы делать мониторинг, и мы имели бы подтвержденные списки,

– сказал Ермак.

Он указал, что Россия делает все возможное, чтобы скрыть этих детей: кого-то усыновляют, меняют им имена и фамилии.

Руководитель ОП также дал объяснение, почему странам "Глобального Юга" легче быть посредниками в возвращении украинских детей, чем странам Запада

"Потому что у них другие отношения с Россией, чем у стран НАТО или стран Большой семерки. Они имеют контакты с Россией, они связаны экономически. Безусловно, у них есть влияние. И мы используем это влияние, чтобы они приобщались", – объяснил он.