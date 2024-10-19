19 октября из 95 бывших военнопленных вернули 34 азовца. Денис Прокопенко сказал, что такие обмены поднимают боевой дух. А Петр Яценко из Коордштаба в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что изменилось для "Азова" в российском плену.

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Почему Россия начала менять азовцев

У нас появились новые аргументы, у нас появилось новое пополнение обменного фонда, которое российская сторона не могла игнорировать, соответственно появились рычаги для того, чтобы вернуть эту категорию тоже,

– заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Он признал, что проблема с обменами азовцев действительно была, однако не уточнил, кто из оккупантов вошел в это загадочное "новое пополнение".

Яценко подчеркнул: "Всегда самый большой аргумент для нас – это достижения наших Вооруженных сил, наш обменный фонд, который позволяет проводить эти переговоры и находить рычаги влияния на российскую сторону".

Следует сказать, что слова об обменном фонде довольно часто звучат от представителей украинской власти и военных. А вот россиянам на своих людей плевать.

Страна-агрессор не хочет отдавать всех. Мы готовы отдать всех россиян. Их у нас уже сотни, сотни и сотни. У нас открылся пятый лагерь для содержания, потому что Россия не хочет забирать своих, она не интересуется их судьбой,

– объяснил представитель Коордштаба.

Еще он добавил, что среди посредников в организации этого обмена были представители Объединенных Арабских Эмиратов.