Территория неофитов: почему Россия стремится вернуть оккупированные регионы Украине

Россия временно оккупировала Крым более 7 лет назад. Однако ОРДЛО оказалось для Кремля "мертворожденным детищем", которое они стремятся вернуть Украине.

Если бы кто-то 10 лет назад захотел понять, какое будущее ждет Россию – ему следовало бы всмотреться в Крым. Это сейчас Россия решила примерить на себя образ "окруженной крепости", а полуостров жил в этой матрице начиная с 1991 года.

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Крым оставался советским

Его внутренний изоляционизм описывался фразой "за Перекопом земли нет". Он не был похож на ту Россию, которую мы знали в 1990-х и 2000-х годах. Москва пыталась стать постсоветской, а полуостров упрямо оставался просоветским, причем как этически, так и эстетически.

Все закончилось в 2014 году, в тот самый момент, когда Кремль окончательно решил напомнить всем и каждому о былом советском величии. Крым просто совпал с Россией, вошел с ней в резонанс.

Для этого ему даже не пришлось меняться – это Россия подстроилась под его ожидания. Но так было не всегда. До войны Крым и Москва жили совершенно разными повестками.

Пока в России Чечня привыкала к статусу привилегированного бюджетника, на которого с недоумением смотрели регионы-"золушки" из средней полосы, Крым выходил на пикеты против учений НАТО.

Разница между Крымом и Россией

Пока в Москве обсуждали меры по ограничению миграции из Центральной Азии, полуостров разоблачал так называемый "план Далласа". Пока в России росла популярность националистов, в Крыму так и не появилось ни одной национальной русской партии.

В этом нет ничего удивительного. Потому что Крым остался советским.

Здесь не читали националистические сайты. Не проводили "Русский марш" на 4 ноября. По инерции верили в советский народ. Все это время полуостров продолжал верить в ту Россию, которая исчезла в 1991 году и внезапно встала из гроба в 2014 году.

Потом пришла Россия и принесла полуострову все то, о чем он так долго мечтал. А именно – ощущение собственной нужности и значимости. Потому что для Кремля полуостров главное доказательство того, что Россия – империя, способная погрузить мир в радиоактивный пепел ради права крымчан не учить украинский язык.

Крым во времена СССР

В советские годы полуостров был на привилегированном положении – "Орден на груди планета Земля", "жемчужина империи". Все это говорилось о нем, а в ощущениях представало в виде забитых до отказа санаториев, многочисленных предприятий и многотысячного военно-промышленного комплекса.



Украинцы отстояли свою Независимость в 1991 году на референдуме / Фото АР

В 1990 годы былое величие кануло в лету – регион мало чем отличался от любого другого по уровню энтропии. Теперь Крым вновь засыпает и просыпается с самоощущением имперского венца.

Крымское просоветское большинство напоминает персонажа из старого голливудского фильма, который внезапно повзрослел и поставил дома автомат по торговле газировкой, который работает от пинка.

Современная жизнь на полуострове

Теперь в представлении его пророссийских спикеров настало время "грозить шведу", трясти ядерными мощами и вводить принудительные скрепы для тех, кто носит разноцветные штаны.

Его внутренняя политическая жизнь заключается в конкуренции за звание самого лояльного Кремлю политика.

У любого неофита есть отличительная особенность. Тот, кто внезапно обрел веру во что-либо, будь то Алан Карр или Докинз, будет яростно проповедовать новообретенное среди окружающих. В 2014 году пророссийские крымчане уверовали во Владимира Путина.



Крымчане поверили Путину / Фото АР

В этом своем неофитстве они опережают сегодня все остальные регионы России. Но затем что-то пошло не так. Потому что 7 лет назад пророссийская часть крымчан была убеждена, что Украина закончилась.

Демарш крымчан из Украины

Вчерашние украинские силовики, переходившие на сторону России, оправдывали себя тем, что государства, которому они приносили присягу, больше нет. Потому, мол, они свободны от своих обязательств.

Теперь оказывается, что Украина более чем жива. Их демарш 7-летней давности – не бегство с несуществующего корабля, а всего лишь банальное предательство и нарушение присяги.

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В марте 2014 года у просоветских крымчан было стойкое убеждение, что со дня на день их примеру последуют другие регионы Украины. Что Донбасс станет лишь первой ласточкой, а десанты "вежливых людей" отожмут у Киева как минимум 8 областей.

Украина начала давать оптор России

Потом Украина начала давать отпор. "Новороссия" оказалась мертворожденным детищем в границах некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Теперь Москва и вовсе пытается разрушенный регион перевязать георгиевской ленточкой и вручить Киеву – чтобы кормил и заботился.

Оказалось, что за 7 лет новое гражданство Крыма никто в мире так и не признал, российский крупный бизнес на полуостров так и не пришел, инфраструктурное счастье не наступило Зато крымские парки застраивают высотками, Россия становится изгоем, ее шпионов высылают из Европы, а дефицит пресной воды на полуострове – все ощутимее.

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Все те крымчане, которые срывали голоса на пророссийских митингах, похожи на мастера гробовых дел Безенчука, которому Прусис сказал, что в Москве "грипп" свирепствует, и который приехал в столицу заработать, а теперь стоит посреди оживленного проспекта с ошалевшим лицом, понимая, что "что-то пошло не так".

Что может измениться

Раскаяния от пророссийских ребят в Крыму ждать не стоит. Потому что они успели сжечь все мосты, что связывали их с Украиной. Если российские флаги покинут полуостров – им тоже придется переехать.

Чем хуже будет жить полуостров, тем громче будут звучать голоса тех, кто успел присягнуть российским триколорам. В том числе и для того, чтобы заглушить голоса тех крымчан, кто ждет возвращения украинских флагов.