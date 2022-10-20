Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он также отметил, что в последнее время система стала настолько радикальной, что такие "либералы" уже высказывали свою позицию исключительно в частных беседах.

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Всем в России сейчас руководит "партия войны", которая действительно ничего решить не может. Хотя уже понятно, что Россия не может победить никак. Поэтому так важен "альтернативный вариант", который придумал Путин – сказки о замерзшей без российского газа Европе,

– говорит Галлямов.

По его словам, в полную победу над Украиной сейчас уже не верит никто.

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На то, что цена победы для Украины будет крайне высокой, и поэтому украинцам придется садиться за стол переговоров – на это в России очень сильно рассчитывают.

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