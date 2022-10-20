Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що останнім часом, система стала настільки радикальною, що такі "ліберали" вже висловлювали свою позицію виключно у приватних бесідах.

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Всім у Росії зараз керує "партія війни", яка насправді нічого вирішити не може. Хоча, вже зрозуміло, що Росія не може перемогти аж ніяк. Тому таким важливим є "альтернативний варіант", який вигадав Путін – казки про Європу, яка замерзне без російського газу,

– каже Галлямов.

За його словами, у повну перемогу над Україною, зараз вже не вірить ніхто.

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Але в те, що ціна перемоги для України буде вкрай високою, а тому українцям буде потрібно сідати за стіл перемовин – на це в Росії дуже сильно розраховують.

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