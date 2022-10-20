Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що останнім часом, система стала настільки радикальною, що такі "ліберали" вже висловлювали свою позицію виключно у приватних бесідах.
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Всім у Росії зараз керує "партія війни", яка насправді нічого вирішити не може. Хоча, вже зрозуміло, що Росія не може перемогти аж ніяк. Тому таким важливим є "альтернативний варіант", який вигадав Путін – казки про Європу, яка замерзне без російського газу,
– каже Галлямов.
За його словами, у повну перемогу над Україною, зараз вже не вірить ніхто.
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Але в те, що ціна перемоги для України буде вкрай високою, а тому українцям буде потрібно сідати за стіл перемовин – на це в Росії дуже сильно розраховують.
Гучні заяви "сирійського м'ясника" Суровікіна
- Глава Кремля Владімір Путін нещодавно призначив нового керівника "спецоперації" в Україні. Російські війська очолив генерал Сєргєй Суровікін, більш відомий як "сирійський м'ясник". Після його "вступу на посаду" держава-агресорка провела масовану ракетну атаку проти України. Це "фірмовий стиль" Суровікіна, завдяки якому він і зайняв свою посаду.
- Водночас Суровікін раптово заговорив про "дружбу" українців та росіян. "Сирійський м'ясник" цинічно заявив, що хоче, аби Україна була дружньою до Росії, яка щодня вбиває десятки мирних українців.
- Також він заявив, що росіяни діятимуть "усвідомлено та своєчасно, не виключаючи ймовірності прийняття найбільш непростих рішень". Суровікін натякнув на "непрості рішення" щодо Херсона, до якого наближаються українські воїни. Ймовірно, Росія готується до ще одного "жесту доброї волі".