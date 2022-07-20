Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, показательными в этом контексте стали перговоры путина и Эрдогана, которые встречались в Тегеране вчера, 19 июля.
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Как объяснил экономист, они договорились отказываться от доллара в общих расчетах, ведь наибольшей проблемой является то, что в любом расчете, где присутствует доллар, много информации для американской стороны. В том числе и относительно происходящего в финансовых операциях между этими двумя странами, которые, к слову, обе сильно "гонят" на администрацию США.
Следовательно, у них есть огромное желание уйти от доллара, а для этого нужно применять при расчетах валюту одной из стран. Пендзин отметил, что в расчетах россии с Турцией будут использовать не рубль, а турецкую лиру, что также очень интересный момент.
В качестве примера эксперт также привел Китай, в расчетах с которым присутствует и рубль, и юань. Он подчеркнул, что отношения между россией и Китаем также имеют свои особенности.
Каждая страна пытается свою валюту сделать резервной валютой, а не использовать валюту своего контрагента,
– объяснил Олег Пендзин.
Именно поэтому, по его мнению, желание россии заставить европейские страны платить в рублях – это желание сделать российский рубль резервной валютой для подобных расчетов.
Олег Пендзин объяснил, зачем россии расчеты с Западом в рублях: смотрите видео
Последние заявления путина о газе
- Путин посетил Тегеран, где встретился с президентами Ирана и Турции, а также дал очередную пресс-конференцию пропагандистам. Между прочим, он сказал и о газе и газовом кризисе в мире.
- По словам российского диктатора, во всех проблемах, ожидаемо, виноват Запад и Украина. Он заявил, что Киев закрыл один из газовых маршрутов "по политическим причинам". А до того там вроде бы все нормально функционировало и никто не мешал.
- Решение проблемы путин видит в запуске "Северного потока-2". Это заявление он приправил очередными угрозами, сказав, что если газопровод будет запущен, то уже не на полную мощность.