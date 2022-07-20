Про це 24 каналу розказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, показовими у цьому контексті стали перемовини путіна та Ердогана, які зустрічалися у Тегерані вчора, 19 липня.
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Як пояснив економіст, вони домовилися відмовлятися від долара у спільних розрахунках, адже найбільшою проблемою є те, що у будь-якому розрахунку, де присутній долар, є багато інформації для американської сторони. Зокрема й щодо того, що відбувається у фінансових операція між цими двома країнами, які, до слова, обидві сильно "женуть" на адміністрацію США.
Відтак, у них є величезне бажання відійти від долара, а для цього потрібно застосовувати для розрахунків валюту однієї з кран. Пендзин зауважив, що в розрахунках росії з Туреччиною будуть використовувати не рубль, а турецьку ліру, що також є дуже цікавим моментом.
Як приклад експерт також навів Китай, в розрахунках з яким присутній і рубль, і юань. Він підкреслив, що відносини між росією та Китаєм також мають свої особливості.
Кожна країна намагається свою валюту зробити резервною валютою, а не використовувати валюту свого контрагента,
– пояснив Олег Пендзин.
Саме тому, на його думку, бажання росії змусити європейські країни платити в рублях – це бажання зробити російський рубль резервною валютою для подібних розрахунків.
Олег Пендзин пояснив, навіщо росії розрахунки із Заходом в рублях: дивіться відео
Останні заяви путіна про газ
- путін відвідав Тегеран, де зустрівся з президентами Ірану та Туреччини, а також дав чергову пресконференцію пропагандистам. Поміж іншого, він сказав і про газ та газову кризу у світі.
- За словами російського диктатора, у всіх проблемах, очікувано, винен Захід та Україна. Він заявив, що Київ закрив один із газових маршрутів "через політичні причини". А до того там нібито все нормально функціонувало і ніхто не заважав.
- Розв'язання проблеми путін бачить у запуску "Північного потоку-2". Цю заяву він приправив черговими погрозами, сказавши, що якщо газопровід запустять, то вже не на повну потужність.