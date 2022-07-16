"газпром" совершает самоубийство, – ГТС назвали факторы, почему россия уменьшила транзит газа в Европу
россия существенно сократила объемы поставок газа в Европу. российский "газпром" теряет рынок из-за прихоти кремля.
Такое мнение 24 каналу высказал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон. По его словам, среднемесячный импорт газа по трубопроводам из России уменьшился на 33% по сравнению с 2021 годом.
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Макогон отметил, что все действия "газпрома" диктует руководство россии.
Мы видим, что "газпром" совершает некое политико-экономическое самоубийство. Компания по требованию кремля действует не как экономическая, а как политическая структура,
– подчеркнул он.
Что теряет россия
По словам гендиректора Оператора ГТС, в 2022 году россия потеряла почти половину своего рынка в Европе.
"Если раньше Европа на 40% зависела от российского газа, то сейчас эта цифра составляет 20%", – уточнил Макогон.
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Более того, в июне 2022 года впервые объемы поставки американского LNG – сжиженного природного газа – превысили уровень российского.
Макогон добавил, что сокращение поставок газа в Европу не свидетельствует о том, что у россии есть какие-то проблемы на газовом рынке.
"Газ – энергетическое оружие кремля против Европы"
"газпром" не может поставлять газ. Даже существует проблема, что газ некуда девать", – сказал он.
Несмотря на то, что компании невыгодно сокращать объемы поставок газа в Европу, она подчиняется решению политического руководства России.
Газ всегда был для России элементом энергетического оружия против Европы. кремль сказал: "Уменьшаем поставки газа в Европу". И "газпром" это выполняет, –
отметил гендиректор Оператора ГТС.
Макогон добавил, что москва и раньше шантажировала западные страны энергетическим вопросом. Однако с началом войны в Украине кремль "газовый шантаж" усилил.
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россия сокращает поставки газа: возможные последствия
- По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, россияне считают, что энергетическое оружие поможет им решать стратегические задачи по Украине. Поэтому кремль может объявить полную энергетическую блокаду в Европе.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что россия может полностью прекратить поставлять газ в Европу, и к этому нужно готовиться.
- Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину мир налагает санкции против государства-агрессора и разрывает с ним любые связи. Страны Европы готовятся к полному прекращению поставок российского газа. Такую подготовку недавно начала Франция.