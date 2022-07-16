"газпром" совершает самоубийство, – ГТС назвали факторы, почему россия уменьшила транзит газа в Европу

россия существенно сократила объемы поставок газа в Европу. российский "газпром" теряет рынок из-за прихоти кремля.

Такое мнение 24 каналу высказал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон. По его словам, среднемесячный импорт газа по трубопроводам из России уменьшился на 33% по сравнению с 2021 годом.

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Макогон отметил, что все действия "газпрома" диктует руководство россии.

Мы видим, что "газпром" совершает некое политико-экономическое самоубийство. Компания по требованию кремля действует не как экономическая, а как политическая структура,

– подчеркнул он.

Что теряет россия

По словам гендиректора Оператора ГТС, в 2022 году россия потеряла почти половину своего рынка в Европе.

"Если раньше Европа на 40% зависела от российского газа, то сейчас эта цифра составляет 20%", – уточнил Макогон.

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Более того, в июне 2022 года впервые объемы поставки американского LNG – сжиженного природного газа – превысили уровень российского.

Макогон добавил, что сокращение поставок газа в Европу не свидетельствует о том, что у россии есть какие-то проблемы на газовом рынке.

"Газ – энергетическое оружие кремля против Европы"

"газпром" не может поставлять газ. Даже существует проблема, что газ некуда девать", – сказал он.

Несмотря на то, что компании невыгодно сокращать объемы поставок газа в Европу, она подчиняется решению политического руководства России.

Газ всегда был для России элементом энергетического оружия против Европы. кремль сказал: "Уменьшаем поставки газа в Европу". И "газпром" это выполняет, –

отметил гендиректор Оператора ГТС.

Макогон добавил, что москва и раньше шантажировала западные страны энергетическим вопросом. Однако с началом войны в Украине кремль "газовый шантаж" усилил.

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