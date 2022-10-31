Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он говорит, что странно то, что о выходе из зернового соглашения сообщило российское министерство обороны а не МИД или сам Путин.

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Почему Россия вышла из зерновых соглашений

По его словам, Россия давно ищет повод, чтобы это объявить, а события в Севастополе являются "зацепкой" по двум причинам:

во-первых, России не удалось "продавить" из-за зернового соглашения вывоз своего зерна,

во-вторых, Россия хотела качать аммиак через территорию Украины по аммиакопроводу "Роттердам" Самара – Одесса.

"Это один из кошельков Путина, и они хотели бы под эгидой зернового соглашения прокачивать аммиак через Одесский порт на продажу мировым рынкам. Но и это провалилось. Но и это провалилось. Но и это провалилось", – объяснил эксперт.

Поэтому Россия очень оскорблена. В то же время Лавров, выступая в ООН несколько недель назад, сказал, не пора ли им прекратить зерновое соглашение, потому что Россия не получает от этого никаких преференций,

– отметил Жданов.

Он отметил, что Россия говорит об этом постоянно. К тому же Украина с Россией никакого зернового соглашения не подписывала, и сейчас гарантом безопасности является Эрдоган. С Турцией и ООН соглашение работает.

Жданов предположил, почему Россия решила выйти из зерновых соглашений​: видео



Интересно, что, как сказал Жданов, помимо словесных заявлений Россия попыталась механически прекратить вывоз зерна .

"Они согнали своих грузов в пролив района Дарданеллы и устроить там настоящую пробку, чтобы препятствовать Украине. Это срывало поставки зерна, ведь простой судов стоит больших денег", – сказал эксперт.

По его мнению, интересно будет, как Путин будет говорить Эргодану, что он выходит из зернового соглашения. "Ведь Россия также подписала это соглашение с ООН и Турцией. Поэтому я думаю, что это больше блеф", – подытожил Жданов.

Важно! Президент Турции Реджеп Эрдоган уже прокомментировал заявление России по поводу выхода из соглашений об экспорте зерна. Он воздержался от деталей, но сказал, что несмотря на то, что Россия сомневается в зерновом соглашении, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству.

Россия заявила о своем выходе из "зерновых соглашений"

В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении . Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессорки . Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.

После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессорка может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно , которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.

Эксперт по торговле зерном Елена Нероба отметила, что по состоянию на 30 октября, 95 загруженных кораблей ждали в очереди выхода и 101 судно ждало разрешения на вход в украинские порты. Уже утром 31 октября вышло 12 кораблей, их согласовали.