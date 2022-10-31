Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он говорит, что странно то, что о выходе из зернового соглашения сообщило российское министерство обороны а не МИД или сам Путин.
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Почему Россия вышла из зерновых соглашений
По его словам, Россия давно ищет повод, чтобы это объявить, а события в Севастополе являются "зацепкой" по двум причинам:
- во-первых, России не удалось "продавить" из-за зернового соглашения вывоз своего зерна,
- во-вторых, Россия хотела качать аммиак через территорию Украины по аммиакопроводу "Роттердам" Самара – Одесса.
"Это один из кошельков Путина, и они хотели бы под эгидой зернового соглашения прокачивать аммиак через Одесский порт на продажу мировым рынкам. Но и это провалилось. Но и это провалилось. Но и это провалилось", – объяснил эксперт.
Поэтому Россия очень оскорблена. В то же время Лавров, выступая в ООН несколько недель назад, сказал, не пора ли им прекратить зерновое соглашение, потому что Россия не получает от этого никаких преференций,
– отметил Жданов.
Он отметил, что Россия говорит об этом постоянно. К тому же Украина с Россией никакого зернового соглашения не подписывала, и сейчас гарантом безопасности является Эрдоган. С Турцией и ООН соглашение работает.
Жданов предположил, почему Россия решила выйти из зерновых соглашений: видео
Интересно, что, как сказал Жданов, помимо словесных заявлений Россия попыталась механически прекратить вывоз зерна .
"Они согнали своих грузов в пролив района Дарданеллы и устроить там настоящую пробку, чтобы препятствовать Украине. Это срывало поставки зерна, ведь простой судов стоит больших денег", – сказал эксперт.
По его мнению, интересно будет, как Путин будет говорить Эргодану, что он выходит из зернового соглашения. "Ведь Россия также подписала это соглашение с ООН и Турцией. Поэтому я думаю, что это больше блеф", – подытожил Жданов.
Россия заявила о своем выходе из "зерновых соглашений"
- В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении . Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессорки . Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.
- После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессорка может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно , которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.
- Эксперт по торговле зерном Елена Нероба отметила, что по состоянию на 30 октября, 95 загруженных кораблей ждали в очереди выхода и 101 судно ждало разрешения на вход в украинские порты. Уже утром 31 октября вышло 12 кораблей, их согласовали.
Что известно о соглашении на экспорт зернаИз-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Так как наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса.
Поэтому ООН и Турция инициировали подписание соглашения с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля, но представители Украины и России между собой никаких документов не подписывали.
Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.