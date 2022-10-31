Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він каже, що дивно те, що про вихід з зернової угоди повідомило російське Міністерство оборони а не МЗС чи сам Путін.

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Чому Росія вийшла з зернових угод

За його словами, Росія давно шукає привід, щоб це оголосити, а події в Севастополі є "зачіпкою" з двох причин:

по-перше, Росії не вдалося "протиснути" через зернову угоду вивіз свого зерна,

по-друге, Росія хотіла качати аміак через територію України по аміакопроводу "Роттердам" Самара – Одеса.

"Це один із гаманців Путіна, і вони хотіли б під егідою зернової угоди прокачувати аміак через одеський порт на продаж світовим ринкам. Але і це провалилося", – пояснив експерт.

Тому Росія дуже ображена. Водночас Лавров, виступаючи в ООН кілька тижнів тому, сказав, чи не пора їм припинити зернову угоду, бо мовляв Росія не отримує від цього ніяких преференцій,

– зазначив Жданов.

Він зауважив, що Росія говорить про це постійно. До того ж, Україна з Росією ніякої зернової угоди не підписувала, і зараз гарантом безпеки є Ердоган. З Туреччиною та ООН угода працює.

Жданов припустив, чому Росія вирішила вийти з зернових угод: відео



Цікаво, що, як сказав Жданов, крім словесних заяв, Росія спробувала механічно припинити вивіз зерна.

"Вони зігнали своїх вантажів у пролив району Дарданели і влаштувати там справжній затор, щоб перешкоджати Україні. Це зривало поставки зерна, адже простій суден коштує великих грошей", – сказав експерт.

На його думку, цікаво буде, як Путін говоритиме Ергодану, що він виходить з зернової угоди. "Адже Росія також підписала цю угоду з ООН і Туреччиною. Тому я думаю, що це більше блеф", – підсумував Жданов.

Важливо! Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже прокоментував заяву Росії щодо виходу з угод про експорт зерна. Він утримався від деталей, але сказав, що попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству.

Росія заявила про свій вихід з "зернових угод"

У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Після призупинення зернової угоди в Кремлі видали нову цинічну заяву. Мовляв, Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. І нібито в найближчі 4 місяці країна-агресорка може безплатно поставити до 500 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через дії росіян з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії.

Експертка з торгівлі зерном Олена Нероба зазначила, що станом на 30 жовтня, 95 завантажених кораблів чекали в черзі на вихід і 101 судно чекало дозволу на вхід до українських портів. Вже вранці 31 жовтня вийшли 12 кораблів, їх погодили.