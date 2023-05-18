Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал две главные цели обстрелов Киева врагом.
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Коваленко отметил, что враг сейчас использует ограниченный боекомплект, массово применяет крылатые ракеты. За последние дни в атаках было от 20 до 30 ракет, а не 50 – 70, как было раньше.
Это говорит о том, что сегодня они распределяют свои возможности по использованию именно этого типа средств поражения и с учетом производства,
– добавил аналитик.
Цель россиян
Военно-политический обозреватель рассказал, что у россиян есть определенный производственный потенциал в сутки. Они его не накапливают, чтобы нанести массированный удар раз в 2 – 3 недели, а для того, чтобы этот комплект растянуть на определенное количество ударов.
По словам Коваленко, у россиян есть несколько целей:
- во-первых, они пытаются прорвать украинскую противовоздушную оборону и нанести удары по определенным объектам;
- во-вторых, путем подобных комбинированных ударов, когда используются различные типы средств поражения, выявлять локации противовоздушной обороны и фиксировать, какие именно средства и где расположены.
Россияне пытаются создавать карту размещения нашей ПВО, и по этой карте в дальнейшем использовать более, как они думали, эффективные элементы, как К-47М2 "Кинжал" для поражения этих систем ПВО,
– рассказал Коваленко.
Он не исключает, что целью создания этой карты является непосредственная охота на ЗРК Patriot.
Коваленко проанализировал атаки россиян на Киевщину: смотреть видео
Враг в ночь на 18 мая атаковал Украину
- Россияне в девятый раз за май пытались атаковать Киев. В пять утра жители столицы услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах. Все ракеты в воздушном пространстве Киевской области были уничтожены.
- 18 мая противник также атаковал Одесскую область. Там обломки попали в промышленный объект, к сожалению, погиб один человек, еще двое получили ранения. Однако большинство ракет удалось сбить над Черным морем.
- В Воздушных силах сообщили, что в целом враг выпустил 30 крылатых ракет, 29 из которых украинским защитникам удалось сбить. Также были уничтожены 2 дрона "Шахед" и 2 разведывательных беспилотника.