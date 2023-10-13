Российские захватчики также хотят выйти на левый берег реки Оскол и вернуть утраченные позиции. Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Напомним, что в сентябре 2022 года ВСУ успешно форсировали реку Оскол.
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У россиян были другие планы
Река – это естественная преграда. Если выстраивать линию обороны на длительное время, то лучше это делать по реке, отметил Маляревич. Теперь именно это хочет сделать враг.
Россиянам под давлением Сил обороны осенью прошлого года были вынуждены бежать из Купянска. Впрочем, это не входило в планы противника. Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области оборона захватчиков посыпалась и российская армия потеряла значительную часть оккупированных территорий.
Нам (ВСУ – 24 Канал) удалось перейти на левый берег реки Оскол. Пройти примерно 20 километров и остановиться. Тогда силы были только на это,
– сказал сержант роты ударных БПЛА.
Пока оккупанты хотят вернуть левый берег реки Оскол и Купянск, являющийся логистическим центром. Там проходит железнодорожная дорога, но сейчас она не работает.
С Купянска недалеко до границы и для того, чтобы поддерживать группировки на других участках фронта россиянам нужен этот город. Все понимают важность и ценность этой территории,
– подчеркнул Маляревич.
Вооруженные Силы накопили все необходимые силы и средства, чтобы удержать противника на Лимано-Купянском направлении.
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Ситуация на фронте: последние новости
- Армия России активизировалась сразу в нескольких направлениях на Востоке Украины. Оккупантам удобнее вести боевые действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Таким образом враг хочет отвлечь внимание ВСУ от Юга.
- Россияне пытаются вести штурм по нескольким направлениям. Несмотря на это, наши военные продолжают наступательные действия на Востоке и Юге.
- Вражеские войска третьи сутки подряд интенсивно бьют по Авдеевке. Оккупанты стремятся окружить город с юга и севера. Для этого даже перебросили под Авдеевку три новых бригады.