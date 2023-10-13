Российские захватчики также хотят выйти на левый берег реки Оскол и вернуть утраченные позиции. Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Напомним, что в сентябре 2022 года ВСУ успешно форсировали реку Оскол.

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У россиян были другие планы

Река – это естественная преграда. Если выстраивать линию обороны на длительное время, то лучше это делать по реке, отметил Маляревич. Теперь именно это хочет сделать враг.

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Россиянам под давлением Сил обороны осенью прошлого года были вынуждены бежать из Купянска. Впрочем, это не входило в планы противника. Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области оборона захватчиков посыпалась и российская армия потеряла значительную часть оккупированных территорий.

Нам (ВСУ – 24 Канал) удалось перейти на левый берег реки Оскол. Пройти примерно 20 километров и остановиться. Тогда силы были только на это,

– сказал сержант роты ударных БПЛА.

Пока оккупанты хотят вернуть левый берег реки Оскол и Купянск, являющийся логистическим центром. Там проходит железнодорожная дорога, но сейчас она не работает.

С Купянска недалеко до границы и для того, чтобы поддерживать группировки на других участках фронта россиянам нужен этот город. Все понимают важность и ценность этой территории,

– подчеркнул Маляревич.

Вооруженные Силы накопили все необходимые силы и средства, чтобы удержать противника на Лимано-Купянском направлении.

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