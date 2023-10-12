Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, где начали наступать оккупанты, и объяснил причины их активизации по этим направлениям.
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"Сегодня такие направления они уже очертили. Это Авдеевское, северные фланги Бахмутского и Лиманское направления", – перечислил Мусиенко.
Кроме того, враг косвенно охватил Бердянское направление, где пытается демонстрировать свое присутствие и не дать продвинуться украинским силам.
Почему россияне сосредоточились на Востоке
Врагу удобнее вести боевые действия именно на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях по нескольким причинам. Во-первых, эта территория имеет выгодное логистическое плечо и расположена непосредственно возле территории России.
Кроме того, поскольку Донетчина оккупирована еще с 2014 года, захватчики построили достаточное количество баз и складов с оружием и другим снабжением. Несмотря на одинаково активные удары ВСУ по этим местам, у врага еще достаточно запасов для ведения боевых действий.
Если говорить непосредственно об Авдеевке, то россияне стремятся окружить украинскую группировку в городе. По их мнению, это окажет большой психологический эффект именно для своих.
Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне начали штурмовать украинские позиции возле Авдеевки с 10 октября. Они наступают группами по 20–30 человек с нескольких сторон, но безрезультатно и несут большие потери.
- Кроме того, продолжаются тяжелые бои на Запорожском направлении. Там выстроился важный боевой треугольник: Работино – Вербовое – Новопрокоповка.
- Как известно, министр обороны Рустем Умеров посетил украинские позиции на юго-восточном направлении. В частности, он заслушал руководителей по проблемным вопросам на этом участке фронта.