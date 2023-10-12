Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, где начали наступать оккупанты, и объяснил причины их активизации по этим направлениям.

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"Сегодня такие направления они уже очертили. Это Авдеевское, северные фланги Бахмутского и Лиманское направления", – перечислил Мусиенко.

Кроме того, враг косвенно охватил Бердянское направление, где пытается демонстрировать свое присутствие и не дать продвинуться украинским силам.

Почему россияне сосредоточились на Востоке

Врагу удобнее вести боевые действия именно на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях по нескольким причинам. Во-первых, эта территория имеет выгодное логистическое плечо и расположена непосредственно возле территории России.

Кроме того, поскольку Донетчина оккупирована еще с 2014 года, захватчики построили достаточное количество баз и складов с оружием и другим снабжением. Несмотря на одинаково активные удары ВСУ по этим местам, у врага еще достаточно запасов для ведения боевых действий.

Если говорить непосредственно об Авдеевке, то россияне стремятся окружить украинскую группировку в городе. По их мнению, это окажет большой психологический эффект именно для своих.

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