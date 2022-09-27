Однако такой наплыв россиян-беглецов от мобилизации может представлять опасность для проживающих в этих странах украинцев. Такое мнение 24 каналу высказала кандидат политических наук, эксперт-балканист Мария Гелетий.

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Чем россияне угрожают украинским мигрантам

По ее словам, прежде всего, россияне могут выходить на митинги и распространять ложь о войне в Украине.

Также они могут стать угрозой для украинских мигрантов – как тех, кто покинул Украину из-за войны, так и тех, кто уехал раньше. Они могут делать какие-то уголовные вещи против этих людей,

– подчеркнула Гелетий.

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Почему россияне представляют опасность для стран Запада

Как отметила эксперт-балканист, в целом россияне представляют угрозу для безопасности той страны, где находятся.

По словам Гелетий, такие люди, независимо от возраста, воспитания или образования, очень пророссийские. Причем не меняют своих взглядов, даже если имеют западное образование и длительно проживают в другой стране.

Россияне очень любят владимира путина .

. Они любят россию при том, что не хотят возвращаться в эту страну.

при том, что не хотят возвращаться в эту страну. Также россияне часто очень шовинистически настроены против других национальностей.

Как россия может использовать беглецов

Эксперт-балканист подчеркнула, что россияне часто не поддерживают правительство страны, в которой живут.

Это большая проблема, ведь они могут становиться агентами, которых российские власти могут использовать для разных провокаций в этих странах,

– отметила Гелетий.

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