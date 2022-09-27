Однак такий наплив росіян-ухилянтів від мобілізації може становити небезпеку для українців, які проживають у цих країнах. Таку думку 24 каналу висловила кандидатка політичних наук, експертка-балканістка Марія Гелетій.
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Чим росіяни загрожують українським мігрантам
За її словами, насамперед росіяни можуть виходити на мітинги та розповсюджувати брехню про війну в Україні.
Також вони можуть стати загрозою для українських мігрантів – як тих, хто покинув Україну через війну, так і тих, хто виїхав раніше. Вони можуть чинити якісь кримінальні речі проти цих людей,
– наголосила Гелетій.
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Чому росіни становлять небезпеку для країн Заходу
Як зазначила експертка-балканістка, загалом росіяни становлять загрозу для безпеки тієї країни, де перебувають.
За словами Гелетій, такі люди, незалежно віку, виховання чи освіти, є дуже проросійськими. Причому не змінюють своїх поглядів, навіть якщо мають західну освіту і тривалий час проживають в іншій країні.
- Росіяни дуже люблять владіміра путіна.
- Вони люблять росію при тому, що не хочуть повертатися в цю країну.
- Також росіяни часто дуже шовіністично налаштовані проти інших національностей.
Як росія може використати втікачів
Експертка-балканістка наголосила, що росіяни часто не підтримують уряд країни, в якій живуть.
Це велика проблема, адже вони можуть ставати агентами, яких російська влада може використовувати для різних провокацій в цих країнах,
– зазначила Гелетій.
Росіяни тікають від мобілізації: реакція інших країн
- Громадяни росії не зможуть тікати до Литви від часткової мобілізації, яку нещодавно оголосив владімір путін. Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам.
- Польща обмежила перетин свого кордону для громадян росії, які їдуть з туристичною, культурною, спортивною та діловою метою.
- Водночас очільник Євроради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в'їзд росіянам, які хочуть покинути країну. За його словами, Європейський Союз має приймати тих, хто опинився в небезпеці через свої політичні погляди.