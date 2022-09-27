Однак такий наплив росіян-ухилянтів від мобілізації може становити небезпеку для українців, які проживають у цих країнах. Таку думку 24 каналу висловила кандидатка політичних наук, експертка-балканістка Марія Гелетій.

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Чим росіяни загрожують українським мігрантам

За її словами, насамперед росіяни можуть виходити на мітинги та розповсюджувати брехню про війну в Україні.

Також вони можуть стати загрозою для українських мігрантів – як тих, хто покинув Україну через війну, так і тих, хто виїхав раніше. Вони можуть чинити якісь кримінальні речі проти цих людей,

– наголосила Гелетій.

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Чому росіни становлять небезпеку для країн Заходу

Як зазначила експертка-балканістка, загалом росіяни становлять загрозу для безпеки тієї країни, де перебувають.

За словами Гелетій, такі люди, незалежно віку, виховання чи освіти, є дуже проросійськими. Причому не змінюють своїх поглядів, навіть якщо мають західну освіту і тривалий час проживають в іншій країні.

Росіяни дуже люблять владіміра путіна .

. Вони люблять росію при тому, що не хочуть повертатися в цю країну.

при тому, що не хочуть повертатися в цю країну. Також росіяни часто дуже шовіністично налаштовані проти інших національностей.

Як росія може використати втікачів

Експертка-балканістка наголосила, що росіяни часто не підтримують уряд країни, в якій живуть.

Це велика проблема, адже вони можуть ставати агентами, яких російська влада може використовувати для різних провокацій в цих країнах,

– зазначила Гелетій.

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