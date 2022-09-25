Дати прихисток росіянам – велика помилка Європи

Після того, як путін оголосив в росії мобілізацію, його громадяни кинулися збирати валізи та втікати з країни, аби не потрапити на війну в Україні та не вмерти на нашій землі. У відповідь на такі дії голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європа має відкрити кордони для цих росіян, бо вони нібито опинилися в небезпеці через свої політичні погляди. Це для 24 каналу прокоментував політолог Микола Давидюк.

Зверніть увагу Нічого дивного: Угорщина планує й далі видавати росіянам шенгенські візи

Він пояснив, у чому полягає уся абсурдність ситуації. Так, росіяни, які ще нещодавно, на початку повномасштабної війни підтримували путіна, були "внє палітікі", не ходили на протести і хотіли дізнатися, чим закінчиться їхня "спєцапєрация", сьогодні перетинають кордон, і вже через 3 місяці будуть претендувати на соцдопомогу, яка йшла Україні.

Тобто ті, хто підтримував війну, зараз будуть з'їдати хліб тих, хто від цієї війни реально тікав,

– констатував Давидюк.

Політолог зауважив, що порівнювати страх мобілізації і антивоєнну позицію – це велика і страшна помилка Європи. Адже насправді більшість з тих, хто зараз втікає з росії, не проти війни, а проти того, щоб ця війна здійснювалася їхніми руками. Якби ці росіяни справді були проти війни, то вони вийшли б на вулиці проти путіна, але вони цього не зробили.

Що це означає для українців

"Якщо вони приймуть росіян, тоді перед нами "чек не закритий". Платіть російськими олігархами нам гроші. Вчора заарештували 500 мільярдів – платіть", – наголосив Давидюк.

За його словами, коли Європа відкриває перед росіянами всі порти та всі можливості, українці почуваються другосортними. Адже нас б'ють, по нас кидають бомби, а тут раптом росіяни, які умовно ще вчора підтримували війну, кажуть, що вони нічого не знають і їм потрібна допомога, і їх справді приймають.

Вони приймають їх замість того, щоб сказати: "Друзі, вирішуйте проблему всередині". Мільйони росіян можуть вирішити проблему путіна, але це нація сцикунів, які швидше втечуть і будуть сидіти та чекати, поки за них хтось щось зробить,

– підкреслив політолог.

Відтак, Європа вчиняє несправедливо щодо українців. Якщо вже їй так хочеться прийняти росіян, то аби ми не відчували тієї другосортності, це мають компенсувати, наприклад, пришвидшити видачу Україні грошей російських олігархів та російського уряду. Так, у той час, коли ЄС арештував 500 мільярдів доларів росії, Україна, якій у місяць потрібно 5 мільярдів на підтримку економіки, бере їх у кредит.

Давидюк переконаний, що якщо Європа відкриває кордони для росіян, вона має відкрити гаманці для українців. Ми не вимагаємо їхніх грошей – нехай платять росіяни. Натомість зараз частину арештованих російських грошей виділять на утримання "біженців" з росії.

У результаті виходить, що коли війна була у гарячій фазі, а росія активно обстрілювала міста по всій Україні, Європа щодня платила путіна по мільярду доларів за енергоресурси, тобто фактично фінансувала обстріли. Зараз же вони вирішили рятувати росіян. Ситуація складається максимально образливо та несправедливо для українців.

"Питання – коли ви будете рятувати українців? Чому українці сьогодні повинні "вигрібати" за всю Європу, не впускаючи цього фашиста на вашу територію, але платимо знову ми, рятуючи вас. А ви в цей час, великодушні, рятуєте росіян. Можливо, тоді ви займайтесь своїм порятунком", – продовжив Давидюк.

Він підкреслив, що ми дуже вдячні, що європейські країни прийняли наших людей, але водночас Україна під час війни своїм зерном рятувала від голоду Північну Африку. А інакше вже у листопаді Європі довелося приймати 100 мільйонів людей звідти.

Мені здається, що ми з Європою повинні бути в рази жорсткішими,

– зазначив Давидюк.

Росія здійснює національну чистку

За словами політолога, ідеальним сценарієм для України було б, щоб після оголошення мобілізації росіяни вийшли на площу і скинули путіна. Але цього, звичайно, не відбувається, тому є й неідеальний сценарій – те, що після масової втечі за кордон росіян буде меше на полі бою.

"Зрозуміло, що якщо з цього мільйона, який нібито засекретили, чи з 300 тисяч, вийде 100 або 20 тисяч, для нас це теж кількісна перевага. І те, що ми зараз можемо отримати менше росіян, це добре", – пояснив він.

Разом із тим, потрібно розуміти, хто саме зараз втікає з росії. Це не 120 мільйонів людей, після яких залишаються лише діти та пенсіонери, що воювати не будуть. Ні, виїжджають заможні люди, які можуть це собі дозволити. Натомість на розстріл в Україну женуть здебільшого нацменшини – буряти, якути та навіть кримські татари.

Йде національна чистка. Путін як імперець зачищає свої колонії для того, щоб потім ними можна було легко керувати і запускати туди росіян, які приїдуть з Європи нагодовані, напоєні, з євро в кишенях, і поїдуть скупляти нерухомість – кримські дачі чи житло тих, кого вбили. І виходить так, що росіяни двічі в плюсі,

– підсумував Давидюк.

Повний стрім з Миколою Давидюком: дивіться відео

Литва не надаватиме притулок росіянам

Однак не всі європейці змінили своє ставлення до росіян та готові рятувати їх від мобілізації у своїх країнах. Серед тих, хто відмовив росіянам у прихистку – Литва. Тамтешній міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс офіційно заявив, що Литва не надаватиме притулок тим, хто "просто тікає від відповідальності". Він наголосив, що росіяни повинні залишатися і воювати. Але не проти України, а проти путіна.