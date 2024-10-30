Темпы российского наступления в Украине растут, но остаются медленными, – ISW

В последнее время российские войска увеличили свои темпы наступления на фронте. Впрочем, по мнению экспертов, эти темпы до сих пор остаются медленными и больше соответствуют позиционной войне.

Об этом говорится в отчёте аналитиков Института изучения войны. Они отметили, что сравнение продвижения России в сентябре 2024 года с темпами наступления в начале войны, очень обманчивы.

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Как аналитики оценивают темпы наступления россиян

Темпы российского продвижения в Украине за последние недели выросли, но остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам, что подчеркивает, насколько в целом застойным было российское продвижение после более двух с половиной лет войны,

– говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что недавние западные сообщения, которые сравнивают темпы российского наступления в сентябре 2024 года с началом войны, являются крайне обманчивыми.

По оценкам ISW, в марте 2022 года средняя скорость продвижения российских войск составляла 1265 квадратных километров в день – это почти в 90 раз больше, чем примерно 14 квадратных километров в день, которые, по подсчетам экспертов, российские войска продвигались в сентябре 2024 года.

"Быстрое продвижение российских войск вглубь украинской территории, включая временный захват значительной части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, было характерным для первого месяца полномасштабного российского вторжения, тогда как в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами", – отметили аналитики.

С чем может быть связана активизация россиян на фронте

Эксперты отмечают, что хотя российские войска в последнее время достигают определенных успехов на востоке Украины, сравнивать эти достижения с начальным масштабным продвижением в начале войны является ошибочным и может вводить в заблуждение.

Например, по состоянию на 1 октября 2024 года российские войска захватили населенный пункт Угледар, продолжают продвигаться на север и северо-запад от Угледара, а также достигли значительных тактических успехов в Селидово (к юго-востоку от Покровска) и вблизи него в течение последней недели. Эти соответствующие успехи являются тактически важными, но не отражают общего увеличения темпов продвижения российских войск по всей линии фронта, значительная часть которой остается относительно неподвижной, а также не превышают на два порядка темпов продвижения российских войск на первом этапе войны,

– отметили в ISW.

По мнению аналитиков, нынешние темпы наступления российских войск больше соответствуют последней оценке ISW, согласно которой российское командование, вероятно, приказало своим войскам значительно ускорить темпы механизированных атак по всей линии фронта до полного наступления болотистости.