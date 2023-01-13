Почему россияне обстреливают порт в Очакове: Ким рассказал о действиях врага на Николаевщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать некоторые населенные пункты в Николаевской области. Дело в том, что они достают до них из Кинбурнской косы.

На ней есть три населенных пункта, которые находятся под контролем оккупантов. Почти все обстрелы, кроме ракетных, проходят оттуда. Об этом 24 Канала сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

К теме Взрывная волна дошла до Николаева: количество раненых после мощного обстрела Очакова выросло

По словам Кима, в настоящее время страдают две общины – Очаковская и Куцурубская, которые расположены на берегу моря. Из Кинбурнской косы оккупанты достают туда.

Ко всем остальным территориям захватчики не достают из РСЗО и артиллерии. У нас было два ракетных обстрела – 8 и 31 декабря – и все,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Мощная атака на Николаевщину / Обстрел порта в Очакове / Какая ситуация с разминированием: смотрите видео

Почему россияне неустанно бьют по Очакову

От атак россиян изрядно страдает Очаковский порт. Дело в том, объясняет Ким, что это критическая портовая инфраструктура. Кроме того, это точка, с которой наши ВСУ могут наносить удары, в частности, по Кинбурнской косе.

"Потому что до нее они достают, до морской инфраструктуры в Очакове и Куцурубе", – сказал глава Николаевской ОВА.

Российские беспилотники сбивают

На днях на Юге Силы ПВО сбили вражеский дрон "Орлан-10", который пытался проводить разведку. Ким отметил, что они летают только над оккупированной территорией.

"Эту ситуацию ВСУ контролируют, и если есть возможность на поражение – их сразу сбивают. Над освобожденной Николаевской областью беспилотники не летают", – подытожил Виталий Ким.