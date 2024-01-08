Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отметив, что чем ближе к цели, которую хочет поразить враг, тем можно гарантировать большую точность. Он добавил, что это касается комплексов ЗРК С-300 и ОТРК "Искандер".

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Дальность последних – около 600 километров. Поэтому и объявляют воздушную тревогу в тех областях, куда может долететь российская ракета. Если говорить о баллистических ракетах С-300, то на складах у россиян их тысячи.

Будут, вероятно, продолжать бить по прифронтовой территории. С-300 не может лететь далеко. Это ракета, которой враг обычно бьет от 50 до 100 километров – в таком диапазоне,

– подчеркнул Игнат.

Такое оружие можно уничтожать артиллерией и БПЛА. А также – ракетами HARM, что и делают почти каждый день украинские летчики.

Россияне тратят запасы

Несколько месяцев назад украинская разведка сообщала, что у оккупантов около 900 ракет разных типов. После этого Россия еще изготовила такое оружие, однако и немало его потратила.

"Мы говорим о ракетах "Кинжал", "Искандер-К", "Искандер-М", Х-101, Х-555, "Калибр". Ракеты, которыми обычно враг атакует", – отметил спикер Воздушных сил.

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