Почему россияне все прощают власти

Абсолютно все прощается россиянами своей власти. Любые преступления – трусы Навального, все, что угодно. Все прощается россиянами, потому что им за это даются какие-то там объедки со стола.

Из песни слов не выбросишь

Чтобы не быть голословным, я процитирую самих русских и украинца Гоголя: "Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".

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А вот, что писал Федор Михайлович Достоевский: "Запад видит в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить. Разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть, как все это развалится, подобно орде дикарей, подобно гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют".



Россияне сохранили в себе рабское мышление / Фото "Главкома"

Очень хорошо Алексей Толстой, один из западников российских, писал о России и Украине:

"Есть две Руси. Первая – Киевская, имеет корни в мировой, а по крайней мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их вест западный мир. А есть еще другая Русь – Московская. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию, дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского.

А вот Максим Горький: "Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а психике и душе народной. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то, и народ считает биение за полезное".

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Рабское сознание

Почему такое презрение к человеческому достоинству? Я думаю, что это снова-таки из-за комплексов. Потому что россияне, московиты уже лет 700 минимум являлись рабами до самого последнего момента. И сейчас остаток этого рабства и феодализма еще видимый в России.

Конечно, увидя другого свободного человека, другое общество свободное, есть какое-то чувство собственной неполноценности. Им хочется всю эту "гейропку" обозвать и разрушить.

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