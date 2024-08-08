В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что происходит в Курской области.
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События в Курской области
По его словам, сейчас общая ситуация такова, что россияне пытаются реагировать, но у них не получается. Те силы, которые они подвели, часть разбежалась. Несколько бортов авиации – уничтожено. Россияне пытаются накрывать КАБами, но на движущиеся колонны,, – бомбы не попадут. Они идут по целям статичным, им надо привязка к местности.
Под контролем сейчас, как минимум, развязка по железнодорожной дороге, а также электрические линии, контроль над газоизмерительной станцией.
Дальше все будет зависеть от реакции россияне. Пока реакции никакой, больше похоже на истерическую растерянность в российских военных кругах,
– отметил Роман Свитан.
"Еще за первые сутки уже могла быть однозначная реакция. Россияне "зависли", что-то происходит у них там в системе, думают, как лучше реагировать", – добавил военный эксперт.
Ситуация на фронте
Роман Свитан напомнил, что россияне начинали харьковскую операцию, надеясь, что смогут растянуть наши силы по фронту. У них это получилось разве частично. Однако сейчас наши войска на этом направлении создают проблему уже для россиян.
Они попали в ресурсный капкан на харьковском направлении – им туда надо будет перебрасывать войска. Также еще и на курское направление надо перебрасывать резервы,
– рассказал военный эксперт.
Он добавил, что по военной логике это означает, что россияне должны снять резервы с восточного фронта, например, из-под Часового Яра или Торецка.