В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що відбувається в Курській області.

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Події в Курській області

За його словами, наразі загальна ситуація така, що росіяни намагаються реагувати, але у них не виходить. Ті сили, які вони підвели, частина розбіглася. Декілька бортів авіації – знищено. Росіяни намагаються накривати КАБами, але на колони, що рухаються, – бомби не попадуть. Вони йдуть по цілях статичних, їм треба привʼязка до місцевості.

Під контролем зараз, як мінімум, розвʼязка по залізничній дорозі, а також електричні лінії, контроль над газовимірювальною станцією.

Далі все буде залежати від реакції росіяни. Поки реакції ніякої, більше схоже на істеричну розгубленість в російських військових колах,

– наголосив Роман Світан.

"Ще за першу добу вже могла бути однозначна реакція. Росіяни "зависли", щось відбувається у них там в системі, думають, як краще реагувати", – додав військовий експерт.

Ситуація на фронті

Роман Світан нагадав, що росіяни починали харківську операцію, сподіваючись, що зможуть розтягнути наші сили по фронту. У них це вийшло хіба частково. Проте зараз наші війська на цьому напрямку створюють проблему вже для росіян.

Вони попали у ресурсний капкан на харківському напрямку – їм туди треба буде перекидати війська. Також ще й на курський напрямок треба перекидати резерви,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що з військової логіки це означає, що росіяни повинні зняти резерви зі східного фронту, наприклад, з-під Часового Яру чи Торецька.