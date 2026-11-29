Силы обороны Украины систематическими ударами по тыловым складам и бензовозам подрывают снабжение российской армии. Ветеран войны отметил, что из-за нехватки топлива захватчики зимой рискуют просто замерзнуть.

О накопительном разрушительном эффекте от ударов по вражеским складам снабжения в эфире 24 Канала рассказал майор в отставке Алексей Гетман. По его словам, любое подразделение на линии фронта имеет неприкосновенный резерв продовольствия, топлива и боеприпасов, однако без регулярной подвозки он неизбежно иссякает.

Почему топливный голод грозит оккупантам

Эксперт отметил, что обеспечение передовой можно сравнить с денежной сберегательной книжкой, которая быстро опустеет при отсутствии новых поступлений. Без топливно-смазочных материалов вражеские позиции утратят способность полноценно функционировать.

Это как тайник: если получили деньги и спрятали, но выплат долго нет, то он быстро опустеет. Без подвоза горюче-смазочных материалов у них возникнут серьезные проблемы. На линии соприкосновения все функционирует исключительно на генераторах, ведь розетку там найти невозможно. Без топлива замолчат радиолокационные станции, остановится техника, а зимой оккупанты просто замерзнут, потому что у них не будет даже чем согреться,

– отметил Алексей Гетьман.

Он также напомнил, что последствия топливного дефицита уже фиксируются в оккупированном Крыму. Там российские захватчики прибегли к фактической разверстке, конфискуя канистры с бензином у местных жителей.

Алексей Гетьман о крахе логистики россиян: видео

Почему Россия бессильна против контрударов ВСУ

Отдельно майор в отставке прокомментировал разговоры в российских пропагандистских студиях, где гости требуют от командования действовать на опережение операций типа "Вивальди". По его мнению, у оккупантов нет никаких шансов заранее узнать о планах украинского командования.

Чтобы действовать на опережение, нужно обладать информацией о планах. Однако о подготовке наших контрударов знает крайне узкий круг лиц. В частности, во время подготовки операции "Вивальди" докладывали непосредственно Александру Сырскому и Михаилу Драпатому. Даже участники операции узнали об окончательной задаче уже после начала действий. Поэтому заявления российских полковников – это скорее попытка успокоить разъяренного Соловьева, чем реальный военный план,

– подытожил ветеран.

дефицит нефтепродуктов Ранее эксперты отмечали, что систематическое уничтожение парков емкостей и станций приведет к тому, что оккупанты ощутят значительное ухудшение условий жизни уже в ближайшее время.