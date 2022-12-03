Об этом для 24 канала рассказал бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он указал, что российские пропагандисты могут не успевать за происходящим.

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"Пропаганда не ломается. Напомню, что раз в неделю руководители ведущих российских каналов собираются в администрации президента и общаются о том, что им показывать, в каком ракурсе освещать, на чем делать больший акцент, о чем молчать", – объяснил Ступак.

Пропагандисты пытаются убедить

По словам эксперта, когда на российском телевидении говорят о Гааге, значит, это срежиссировано и отработано. Пропагандисты хотят убедить граждан – когда все не объединятся, то рано или поздно попадут в тюрьму.

Это попытка объединить вокруг себя тех людей, которые пытаются занять нейтральную позицию и где-нибудь пересидеть. Хотят россиян загнать в военкоматы, но те прячутся, – сказал Ступак.

Эксперт отметил, что россияне не против войны, но боятся сами за себя. Как отметил Ступак, из перечня самых популярных программ выпали программы Скабеевой и Соловьева, постоянно говорящие о войне.

"Мы знаем, что ФСБ заказывает исследование общественного мнения для внутреннего пользования. После последних опросов решили прекратить это делать, чтобы не тревожить общество. Также было с потерями. Они решили их сделать тайными", – добавил Ступак.

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Эксперт сказал, что пропагандисты пытаются поставить население перед выбором – конец или война. В случае поражения ответственность получат все.

"Это игра, попытка отработать стратегию, чтобы раскачать спящий народ. Говорят о враге у Москвы", – отметил Ступак.

Обратите внимание – полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите видео

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