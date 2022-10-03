Чтобы избежать бунтов: как Россия делает невозможным популяризацию любого из военных

После более чем полугода войны в Украине есть уже много живых и погибших героев, имена которых знает чуть ли не каждый человек. В России же за все время войны до сих пор нет ни одного солдата или офицера, который стал бы популярным.

Такая ситуация не случайна, ведь узнаваемые и популярные люди потом могут возглавить бунты против Кремля. Об этом в стриме 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Кадыровцы – предохранитель от бунтов

Специалист убежден, что именно во избежание локальных бунтов оккупационный глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отправляет свою личную армию в заградительные отряды. Они не выпускают русских военных.

То есть, кто пытается скрыться, их просто расстреливают на месте. Затем же выдают, что он "героически погиб в БТР, убивая 500 тысяч польских нацистов". Хотя на самом деле был застрелен кадыровцами,

– объясняет Иван Ступак.

Поэтому во избежание бунтов Россия формирует заградительные отряды, а солдатам первой линии могут дать немного больше денег, чтобы они молча шли на мясо.

"Чтобы они не могли развернуть оружие в другую сторону. Пока я не вижу перспектив, чтобы россияне развернули оружие против своих командующих. "Дружественный" огонь – это у них и есть перестрелки между собой за какие-то сферы влияния, но они в основном между кадыровцами и вагнеровцами ", – подчеркнул эксперт.

Иван Ступак о войне и мобилизации в России – смотрите видео

Российским военным запрещено быть популярными

Специалист заметил, что "коллективный Путин" делает все для того, чтобы у военных не было ни одного лидера. Мол, за все время не было ни одного командующего войсками, который бы чем-то запомнился.

Прошло 7 месяцев. Вы кого-нибудь помните из российского командования? Какого-нибудь командующего? Кроме того "сирийского мясника" (Александр Дворников – 24 канал), в принципе больше никого,

– отметил Иван Ступак.

Он подчеркнул, что никто из военных даже не дает никакого интервью. Комментировать хоть что-то о войне можно только Игорю Конашенкову и Сергею Шойгу. Да и то последнего снимают чуть ли не со спины, а потом просто накладывают звук с его комментариями.

Совершенно противоположная ситуация в Украине