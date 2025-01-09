В разговоре с 24 Каналом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал причину, которая указывает на то, что война в Украине не завершится в этом году. Отметим, корреспондент Sky News Ивор Беннетт считает, что в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена.

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Сколько еще может длиться война

На авиабазе Рамштайн в Германии 9 января состоится 25 заседание Контактной группы по обороне Украины, во время которого собираются определить оборонные способности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года.

В Пентагоне уточнили, что министр обороны США Ллойд Остин хочет собрать 8 лидеров коалиционных сил и средств контактной группы и одобрить дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели украинских военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и безопасности на море до 2027 года.

До 2027 года, то есть на весь 2025 и 2026 годы,

– подчеркнул Романюк.

К слову, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 9 января будет последним для Остина. Однако в Пентагоне уверяют, что министерство обороны США не закрывает группу – ее работа продолжится.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что надеется на то, что при президентстве Дональда Трампа продолжит действовать формат "Рамштайн".