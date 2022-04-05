Рашизм превзошел нацизм

Многие журналисты убеждаются в том, что Россия преступна. Сейчас мы видим заявления Европейской комиссии о том, что они пошлют прокуроров, которые будут помогать украинским коллегам расследовать все эти дела. Мы видим заявления шокированной общественности многих стран и континентов.

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И почему же россияне хуже немецких нацистов? Я приведу очень простой пример Ирпеня. На момент оккупации из него многие уехали, но там было примерно 20 тысяч населения. В нем русские фашисты убили не менее 500 человек. Потому что сейчас множество людей ищут своих близких, раскапывают разные подвалы, в которых мучили людей, в которых сжигали людей, и находят там своих близких или соседей, или родственников.

За менее чем месяц оккупации россиянами в городке, из которого происходили выходы населения и в котором на момент оккупации было примерно 20 тысяч человек, убито по меньшей мере 500. Пропорцию вы можете посчитать сами. Это через месяц. Что касается Ирпеня во время германо-фашистской оккупации. Тогда в Ирпене проживало около 10 тысяч человек. Из этих 10 тысяч человек за всю войну есть данные о том, что немецкие оккупанты убили 10 человек.

Десять! Да, все Приирпение участвовало в войне, многие из них погибли в войне. Но я говорю именно о немецко-фашистских репрессиях. То есть улицы этих замученных людей немецкими нацистами есть в Ирпене, названы их имена. Этих людей – десять. Десять из 10 тысяч за три года германской оккупации Ирпеня. И 500 человек, то есть в 50 раз больше измученных за один месяц российской оккупации.

Мы видим, что россияне практически в 50 раз хуже немецких фашистов на примере этого городка. А еще есть другие города. Есть еще Барышевка, Бородянка, в которых сейчас будут проводиться такие же исследования. И у которых, по данным украинской прокуратуры, потери еще больше.

Что у нас есть? Мы имеем в России людей и их руководство – совершенных зверей. В зверином подобии. К счастью, сегодня это видно всему человечеству. Это уже не скроешь за балетом, за рассказами о слезах ребенка, за Достоевским. Ни за чем не скроешь, ни за какой демагогией. Украина имеет дело с вполне обычным зверством.

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Своих таки бросают

Со зверством еще и позорным и трусливым – когда русские оккупанты встречаются с украинскими доблестными солдатами, они бегут, они все бросают. Они своих друзей бросают, своих друзей танками переезжают, чтобы раненых не забирать. Такой случай был в Броварском районе, когда русский солдат переехал своего раненого. Так сказать, друга. Чтобы не забирать его.

Российские солдаты взрывают мосты и оставляют за собой арьергарды, которые будут уничтожены украинскими солдатами. Которые прямо сейчас уничтожаются украинскими солдатами. То есть они проехали, скрылись из Сумской и Черниговской области, взорвали за собой мосты – все. Оставшиеся россияне – они остались на смерть.

Вот такая ситуация – в 50 раз россияне хуже немецких фашистов на примере одного городка. Но кто скажет, что тогда в Ирпене было 10 тысяч населения, а сейчас, мол, в оккупацию попало примерно 20 тысяч. Но еще и иногда измеряется этот вред. То есть нацисты три года оккупации находились, а россияне – один месяц. Цифра умножается.

Вот такая "денацификация": убитые дети со связанными руками, люди сожжены (девушки, женщины). Это все – результат зверства русских фашистов на украинской земле. И теперь, когда россияне будут что-то заикаться о великой победе над нацизмом, весь мир будет показывать пальцем и говорить: "Это вы, вы хуже, чем немецкие нацисты!". Все, вся победа девальвирована.

Хотя мой дед за нее сражался. Если бы он знал, что россияне будут на территории Украины, наверное, иначе бы наши деды вели себя. Такая позорная, циничная эксплуатация вот этой великой победы.

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Господня кара в пикселе

Поэтому наши доблестные войска сейчас громят остатки российских оккупантов, которые убегают в панике где-то там в Черниговской и Сумской области. Некоторые остатки российских оккупантов , которые еще не получили, пытаются что-то сделать на Донбассе, но когда они встречаются с настоящими солдатами, а не мирным населением, они становятся такими, как рабы, когда сталкиваются с более сильным.

Раб – это всегда мучитель для более слабых и всегда трус по отношению к более сильным. Пэотому мы знаем вам цену, россияне.