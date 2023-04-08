Президентский Airbus A330 приземлился в международном аэропорту Анри Коанды на северных окрестностях Бухареста.

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Почему самолет Макрона остановился в Румынии

Румынские СМИ отмечают, что самолет Макрона, похоже, приземлился только из-за технических нужд и речь не идет об официальном визите в Румынию – обе стороны не анонсировали его.



Самолет Макрона остановился в Румынии / Скриншот

Визит Макрона в Китай: последние новости