Президентський Airbus A330 приземлився у міжнародному аеропорту Анрі Коанди, що на північних околицях Бухареста.
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Чому літак Макрона зупинився в Румунії
Румунські ЗМІ зазначають, що літак Макрона, схоже, приземлився лише через технічні потреби і не йдеться про офіційний візит також до Румунії – обидві сторони не анонсували його.
Літак Макрона зупинився в Румунії / Скриншот
Візит Макрона до Китаю: останні новини
- Президент Франції зустрівся з Сі Цзіньпінем у Китаї. Одне з головних питань – війна Росії з Україною. У перших заявах Макрон намагався пояснити, хто є головним агресором і переконати, що Китай може вплинути на Путіна. Сі Цзіньпін начебто погодився на співпрацю.
- Також підіймалося питання й щодо розміщення тактичної ядерної зброї Росією на території Білорусі. Макрон наголосив, аби Сі переконав Путіна дотримуватися міжнародних правил.
- Попри позитивні офіційні заяви щодо візиту Макрона до Пекіну, видання Politico пише, що французькому президенту не вдалося переконати Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо війни в Україні.