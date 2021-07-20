Встреча Байдена и Зеленского: почему на самом деле украинский лидер не едет в США в июле

Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, которая, по данным украинского МИД, была запланирована на конец июля, переносится на август. Украинская власть и общество в целом возмущены этим фактом.

Кто-то даже ищет подвох, мол, Белый дом ставит ультиматумы Киеву, а потому встречу переносят. Но давайте посмотрим на ситуацию с вашингтонской стороны.

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Что могло стать причиной

Стало известно, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне не состоится в конце июля, как это было анонсировано ранее. В Офисе Президента заявили, что дата встречи сместилась по протокольным и логистическим причинам. Там посоветовали украинцам не раздувать из этого трагедию.

Но, тем не менее, в Украине тут же начали озвучивать разные причины такого переноса. Одна из них – смена руководства "Нафтогаза". Ведь ранее госсекретарь США Энтони Блинкен акецентировал особое внимание на важности корпоративного управления.

Но Офис Президента якобы назначил туда "своего человека" – Юрия Витренко, что противоречит тезису Блинкена. Потому встреча будет только тогда, когда разберутся с управлением "Нафтогазом". Но в ОП заявляют, что это не так и никаких ультиматумов Белый дом Киеву не ставит.



Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза" / Фото Getty Images

Вторая озвученная причина смещения визита во времени – это критика Зеленским встречи Байдена и Меркель. Зеленский остался недоволен переговорами, так как обе стороны не смогли конкретизировать шаги по противодействию "Северному потоку-2".

Третий тезис – Байден не хочет ссорится и провоцировать Владимира Путина и не хочет огорчать Германию. Тут еще и статья Путина о том, что украинцы и русские – один народ.

И четвертая причина, озвученная в украинском информпространстве – Вашингтон недоволен сближением Украины и Китая. Мол, слишком уж тесно Киев начал общаться с Пекином и даже заключать какие-то сделки.

Кстати, многие, называли это своеобразным шантажом со стороны Киева в попытке выбить для себя большие преференции от Вашингтона.

Но все эти причины переноса встречи ошибочны. К сожалению для Украины, администрация Байдена сталкивается со всё более растущим глобальным беспорядком и вопрос Украины становится в один ряд с еще несколькими не спокойными регионами мира.

Почему на самом деле перенесли встречу

Встречу Зеленского и Байдена переносят на август совсем не по тем причинам, которые озвучивают в Украине. Дело в том, что 26 июля, как раз под завесу месяца, Джо Байден вынужден встретится в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими.



Байден вынужден встретится с Мустафой Аль-Кадими / Фото AP

Их встреча обусловлена растущим количеством ракетных атак, проведенных против американских баз в Ираке и Сирии группами боевиков, поддерживаемых правительством Ирана.

Джо Байдену сегодня важно укрепить поддержку иракских властей, ведь он стремится вместе с ними полностью уничтожить ИГИЛ в регионе, а для этого нужен тесный политический, экономический и военный контакт.

Байден спешит заключить с Аль-Кадими соглашения

Дело в том, что еще в прошлом месяце администрация Байдена нанесла 3 авиаудара по таким точкам боевиков, поддерживаемых Ираном, что это позволило немного поубавить их пыл. Но совсем скоро все в корне изменится.

Палата представителей Конгресса прямо сейчас работает над отменой Разрешения на использование военной силы в Ираке. Это значит, что если закон будет принят Сенатом, то администрация Байдена не сможет оперативно отражать атаки боевиков в Ираке. Для этого ей нужно будет согласовывать с Конгрессом каждую атаку.



Администрация Байдена нанесла 3 авиаудара / Фото Getty Images

Именно поэтому Байден спешит заключить с Аль-Кадими соглашения, которые позволят ему руками иракского правительства защищать американских солдат в Ираке и Сирии.

К тому же, Иран совсем не стремится сворачивать свои ядерные программы, а потому сильное присутствие США в регионе крайне важно. Но и здесь есть проблема – Ирак жаждет вывода американских войск вслед за Афганистаном.

Не Ираком единым

Для внешней политики Байдена первая половина 2021 года обозначилась растущим количеством локальных конфликтов в тех регионах, где США имеют вес и признаются если не защитниками, то арбитрами.

Еще до выборов президента в США Джо Байден заявлял, что готов покончить с автократами по всему миру. Но как только он вступил на пост президента, тут же столкнулся с абсолютно новыми версиями давно знакомых конфликтов.

Первый из них – агрессия России против Украины. Уже в апреле Кремль, испытывая Киев и Вашингтон на прочность, стаскивает свои войска к украинским границам и в оккупированный Крым.

Тогда полномасштабное наступление удалось остановить, но ведь войска свои Путин не отводил и угроза остается реальной. И вот, казалось бы, Байден должен заниматься именно этим, украинским, вопросом.



Путин не отводил свои войска и угроза остается реальной / Фото Getty Images

Но, увы, еще одна горячая точка, которую пытается охладить президент США, наоборот вспыхивает заново – Талибы в Афганистане заявляют, что уже взяли под контроль около 80% территории страны, а все, кто сотрудничал с американцами 20 лет, оказались под угрозой расправы.

Теперь, кроме вывода американских войск, администрация Байдена должна позаботиться и о них. К тому же, Байдену и всему блоку НАТО предстоит обеспечить стабильность региона, иначе вывод войск будет выглядеть как бегство из региона охваченного новой войной.

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На другом конце Земли, 3 страны также сидят на пороховой бочке – Индия, Пакистан и Китай. Все они владеют ядерным оружием и любые стычки между ними угрожают стабильности, которой хотел достичь Байден.

Конечно, конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира остается актуальным уже несколько десятилетий. Но после пограничных столкновений между Индией и Китаем в Гималаях в 2020 году появился новый повод для беспокойства.

Проблемная точка – Тайвань

К тому же, самой проблемной точкой для США остается Тайвань. Китай всё громче заявляет свои претензии на остров и военное вторжение Пекина на самоуправляемый остров кажется все более вероятным. Это может привести к масштабной войне, ведь США гарантировали, что будут защищать остров своими силами.

Даже если исключить вероятность открытой войны за Тайвань, то вспышки в Южно-Китайском море продолжаются и это так же головная боль Администрации Байдена. Итак можно перечислять еще целый ряд нестабильных регионов где США обещали свою защиту.

К сожалению для Украины, мы не одни на повестке дня Белого дома, но это совсем не значит, что мы должны молча ждать своей очереди. Наоборот.

Что нужно делать Украине

Офису Президента в сложившейся ситуации наоборот нужно лоббировать встречу в Вашингтоне с еще большим напором. В свете глобальных мировых беспорядков, команде Зеленского не стоит ждать спасительного решения из Вашингтона.



Команде Зеленского не стоит ждать спасительного решения США / Фото Офиса Президента

Наоборот – сегодняшняя ситуация дает все шансы и возможности предлагать украинский сценарий решения войны с Россией, который должны поддержать США и ЕС.

В сегодняшней атмосфере у Украины появился шанс не играть по чужим правилам, а диктовать их самим. За нас это точно никто не сделает.

И да, в свете многочисленных конфликтов в мире, с которыми приходится разбираться Вашингтону, не стоит думать, что встреча Зеленского и Байдена переносится из-за каких-то внутриукраинских проблем.