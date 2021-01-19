Белорусский спецназовец Игорь Макар свидетельствовал в Киеве по делу Павла Шеремета. По его мнению, причиной убийства журналиста могла стать ненависть Лукашенко к нему.

Почему самопровозглашенный президент Беларуси мог считать Шеремета опасным – об этом белорусский корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он вспомнил, что в 2000 году исчез оператор Дмитрий Завадский. Он был другом Шеремета, вместе они много работали. Потом был суд: похитителей якобы нашли, а вот убийц и место захоронения – нет.

Кроме этого, по словам журналиста, исчезли также Виктор Гончар и Юрий Захаренко, бывшие председатель ЦИК Беларуси и министр внутренних дел. Они были политическими оппонентами Лукашенко.

Конечно, Лукашенко не хотел бы, чтобы появлялись какие-то новые свидетельства по делам пропавших,

– пояснил Калиновский.

И добавил, есть много свидетельств о том, что к этому причастны близкие к нему люди, которые попали к санкционного списка ЕС еще в 2004 году. Поэтому эта тема остается очень уязвимой для Лукашенко.

"Мог ли он действовать в 2012 году, хотел ли еще позже – трудно гадать. Здесь уже нужны какие-то конкретные свидетельства и доказательства, действительно ли белорусский след является настолько приоритетным", – подытожил журналист.

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В начале 2021 года в Украину попали записи разговоров, во время которых обсуждается способ убийства журналиста Шеремета.

По данным экспертизы, голос на пленках может принадлежать Вадиму Зайцеву, главе Комитета госбезопасности Беларуси в 2008 – 2012 годах.

Аудиозапись распространил бывший белорусский спецназовец Игорь Макар. Он заверил, что готов свидетельствовать по этому делу в Украине.

Пленки вызвали огромный резонанс в Беларуси. В МИД страны заявили, что имеют аудио, которые якобы демонстрируют мошеннические намерения Макара.

Полный комментарий Калиновского: смотрите видео 24 канала