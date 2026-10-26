"Между ложью и реальностью": военный объяснил истерику Соловьева из-за "Вивальди"

Российский пропагандист Владимир Соловьев оказался в затруднительном положении из-за последствий операции "Вивальди" на Лиманском направлении. В ВСУ объяснили, почему рупоры Кремля вынуждены лавировать между ложью командования РФ и реальностью.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Почему пропагандисты вынуждены говорить часть правды

По его словам, официальные доклады начальника Генштаба РФ Герасимова по Лиманскому направлению полностью противоречат действительности, поэтому пропагандист вынужден учитывать настроения Z-военкоров. Поскольку Соловьёв регулярно выезжает на фронт, он не может абсолютно слепо следовать в фарватере кремлевских фейков, чтобы сохранить хотя бы минимальное влияние.

По словам военного, часть маневра для критики бездарности командования россиянам предоставляет ФСБ. Это делается для того, чтобы контролировать протестный электорат и собирать информацию о недовольных внутри страны.

Если россияне полностью разочаруются в их пропаганде, они будут искать источники правды на других каналах – украинских или европейских, где есть реальная правда,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Военный подчеркнул, что даже единичные упоминания правды пропагандисты используют лишь для того, чтобы подмешивать к ним еще большие объемы выдуманной лжи.

Соловьев вынужден маневрировать между официальной "красивой" картинкой от Генштаба РФ и реальностью, которую он видит благодаря контактам с российскими военными корреспондентами.

Эксперт отмечает, что не стоит воспринимать эти выпады как признак того, что Соловьев стал "правдорубом" – это лишь часть пропагандистской стратегии

Ранее мы писали, как украинские защитники в ходе операции "Вивальди" сорвали планы оккупантов, предотвратив лобовой штурм Славянска и Краматорска и нанеся врагу значительные потери.

В ходе операции "Вивальди" потери российских войск превысили 8 тысяч убитых и раненых. Еще 270 российских военных попали в плен, среди них более 20 офицеров.