Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ЗРК Patriot является самой современной системой противовоздушной и противоракетной обороны, которая существует в мире.

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США боятся потерять технологии

Так, в Польше есть системы ПВО Patriot, но они прикрывают только центральные города и аэродромы, на которые приземляются самолеты НАТО. Более того, расположенные в Польше Patriot находятся под управлением не поляков, а американской армии.

Ранее речь шла о передаче Польше немецких ЗРК Patriot для того, чтобы прикрыть границы. Но опять же, управляли бы этими системами именно немцы. По мнению Нарожного, это необходимо, чтобы предотвратить потерю технологий в результате, например, диверсий. Кроме того, есть большая проблема с обучением операторов.

Маловероятно, что эта система будет передана нам. Почему так? Это не секрет, что у нас есть, по-видимому, около 2% пророссийского населения даже в формате войны. И есть определенная вероятность потерять эти Patriot,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, это может произойти в результате проведения диверсий, поэтому определенный риск существует. Именно из-за этого американцы даже будут говорить о передаче этих зенитно-ракетных комплексов очень осторожно.

Теоретически передача Patriot может означать вступление НАТО в войну

Американские истребители также высокотехнологичное вооружение. Это не просто самолет, а целый комплекс, содержащий очень чувствительные радары, аналогов которых у россиян не существует, а также другое вооружение, работающее вместе.

Украина не может сказать, чтобы нам передали самолеты, а не передали, например, ракеты к ним или не научили операторов и пилотов управлять ими. По словам Нарожного, это очень сложный вопрос.

Какой сценарий возможен? Скажем, могут передать нам Patriot, но если ими будет управлять Америка и это станет известно России, то выходит, что страна НАТО вступила в этот конфликт,

– заметил военный эксперт.

Что касается истребителей, то американцы боятся, что мы можем потерять такой самолет. И он попадет в руки россиян, которые его разберут, изучат технологии и теоретически либо сами используют, либо передадут другой стране, например, Китаю.

Нарожный объяснил, почему США не передают Украине Patriot: смотрите видео

Что известно о передаче Украине систем Patriot