Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ЗРК Patriot є найсучаснішою системою протиповітряної та протиракетної оборони, яка наразі існує у світі.

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США бояться втратити технології

Так, у Польщі є системи ППО Patriot, але вони прикривають лише центральні міста та аеродроми на які приземляються літаки НАТО. Ба більше, розташовані в Польщі Patriot перебувають під управлінням не поляків, а американської армії.

Раніше мовилося про передачу Польщі німецьких ЗРК Patriot для того, щоб прикрити кордони. Але знову ж, керували б цими системами саме німці. На думку Нарожного, це необхідно, щоб запобігти втраті технологій внаслідок, наприклад, диверсій. Крім того, є велика проблема з навчанням операторів.

Малоймовірно, що ця система буде передана нам. Чому так? Це не секрет, що в нас є, мабуть, близько 2% проросійського населення навіть у форматі війни. І є певна ймовірність втратити ці Patriot,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, це може статися внаслідок проведення диверсій, тож певний ризик існує. Саме тому американці навіть розмовлятимуть про передачу цих зенітно-ракетних комплексів дуже обережно.

Теоретично передача Patriot може означати вступ НАТО у війну

Американські винищувачі також є високотехнологічним озброєнням. Це не просто літак, а цілий комплекс, який містить дуже чутливі радари, аналогів яких у росіян не існує, а також інше озброєння, що працює разом.

Тож Україна не може сказати, щоб нам передали літаки, а не передали, наприклад, ракети до них чи не навчили операторів та пілотів керувати ними. За словами Нарожного, це дуже складне питання.

Який сценарій можливий? Скажімо, можуть передати нам Patriot, але якщо ними буде управляти Америка і це стане відомо Росії, то виходить, що країна НАТО вступила у цей конфлікт,

– зауважив військовий експерт.

Що ж стосується винищувачів, то американці бояться, що ми можемо втратити такий літак. І він потрапить до рук росіян, які розберуть його, вивчать технології та теоретично або самі використають, або передадуть іншій країні, наприклад, Китаю.

Нарожний пояснив, чому США не передають Україні Patriot: дивіться відео

Що відомо про передачу Україні систем Patriot