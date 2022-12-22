В Воздушных силах объяснили, почему США решили сейчас передать Украине системы Patriot

В Белом доме 21 декабря официально подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО Patriot. В этот же день Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Штаты.

В конце ноября в Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине ЗРК Patriot. Однако 21 декабря в Белом доме все же приняли важное решение для Украины.

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Из-за обострения ситуации

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему США решили только сейчас передать Украине системы Patriot

Игнат подчеркнул, что для Украины это очень важное решение. Для нашего государства ЗРК Patriot это очень нужная вещь, утверждает он.

ЗРК Patriot давно уже был в мечтах в нашей дальнейшей стратегии, развитии Воздушных сил ВСУ, которая описана в видении до 2023 года,

– отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, на решение США повлияло обострение ситуации. Не только крылатые ракеты и атакующие нас БПЛА, это еще также российская авиация, угроза которой никуда не исчезла. Она как угрожала нам, так и угрожает.

Игнат подчеркнул, что должны быть определенные предохранители этого оружия. Он подчеркнул, что ЗРК Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.

"Это будет существенным усилением нашей обороны. Это поможет создать вожделенную ПВО", – добавил Игнат.

ЗРК Patriot просили предоставить еще до 24 февраля

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что путь к получению Patriot начался еще до полномасштабной войны. По его словам, первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак и в том же году министр иностранных дел просил предоставить их в ходе переговоров.

В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Андрей Ермак снова убеждали американских партнеров, что нужны "Патриоты".

Уже в конце ноября 2022 года украинская сторона снова активизировала этот разговор. В частности, на министерской встрече НАТО Кулеба откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".

Максимальная дальность поражения ЗРК Patriot колеблется от 40 до 160 км в зависимости от типа ракеты. Одновременно Patriot может уничтожать восемь целей и способен сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические.