Не наступление: почему на самом деле Запад просит граждан покинуть Россию и Беларусь
Ряд стран Запада рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь и Россию. Это может быть хорошей новостью, ведь государства боятся, что Украина будет бить в ответ по странам-агрессорам из новых типов вооружения.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил дипломат, посол Украины в США (в 2015 – 2019 годах) Валерий Чалый. По его словам, на территории Беларуси нет достаточной группировки для наступления на Киев.
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Это хорошая новость для Украины
Валерий Чалый напомнил, что накануне 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России в Украину, решение пяти стран вывести свои посольства и граждан из России подтвердило его прогноз о приблизительной дате начала боевых действий.
"Было решение пяти стран: Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия. Они входят в систему обмена развединформации. У них есть обмен не только космическими наблюдениями или военной разведкой, но и агентурой. Когда эти страны начали выводить свои посольства и граждан, было понятно, что можно считать недели или дни до начала вторжения", – сказал дипломат.
Потому экс-посол Украины в США посоветовал обратить внимание на решение, которое примут эти страны.
Если это будет очень консолидированная позиция по призыву своих граждан, мы будем понимать, что есть опасения: будут ответные удары по Беларуси,
– отметил он.
Валерий Чалый добавил, что есть официальная позиция Украины: на территории Беларуси нет достаточной группировки для наступления на Киев. Поэтому, по мнению дипломата, Запад опасается, что Украина будет иметь новые типы вооружения, которые сможет использовать для ответных ударов по России и Беларуси.
"Я так это трактую. Это хорошая новость, если это будет именно в таком направлении", – подчеркнул экс-посол.
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Страны призывают своих граждан покинуть Беларусь и Россию
- Американцев призвали немедленно покинуть Россию самостоятельно, поскольку посольство США имеет серьезные ограничения в России по оказанию помощи своим гражданам. В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы. В связи с этим подчеркивается, что Россия может отказаться признавать гражданство США относительно лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.
- Франция также призвала своих граждан не посещать Беларусь. В МИД Франции отметили, что из-за вооруженного наступления, которое Россия начала в Украине и закрытия белорусского воздушного пространства, все поездки в Беларусь официально не рекомендуются.
- Правительство Канады настоятельно рекомендует своим гражданам уехать из Беларуси и России. Канадцев призывают не ездить туда "из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной".
- СМИ сообщают, что Бразилия также призывает своих граждан немедленно уехать из Беларуси и России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.