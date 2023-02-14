Не наступление: почему на самом деле Запад просит граждан покинуть Россию и Беларусь

Ряд стран Запада рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь и Россию. Это может быть хорошей новостью, ведь государства боятся, что Украина будет бить в ответ по странам-агрессорам из новых типов вооружения.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил дипломат, посол Украины в США (в 2015 – 2019 годах) Валерий Чалый. По его словам, на территории Беларуси нет достаточной группировки для наступления на Киев.

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Это хорошая новость для Украины

Валерий Чалый напомнил, что накануне 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России в Украину, решение пяти стран вывести свои посольства и граждан из России подтвердило его прогноз о приблизительной дате начала боевых действий.

"Было решение пяти стран: Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия. Они входят в систему обмена развединформации. У них есть обмен не только космическими наблюдениями или военной разведкой, но и агентурой. Когда эти страны начали выводить свои посольства и граждан, было понятно, что можно считать недели или дни до начала вторжения", – сказал дипломат.

Потому экс-посол Украины в США посоветовал обратить внимание на решение, которое примут эти страны.

Если это будет очень консолидированная позиция по призыву своих граждан, мы будем понимать, что есть опасения: будут ответные удары по Беларуси,

– отметил он.

Валерий Чалый добавил, что есть официальная позиция Украины: на территории Беларуси нет достаточной группировки для наступления на Киев. Поэтому, по мнению дипломата, Запад опасается, что Украина будет иметь новые типы вооружения, которые сможет использовать для ответных ударов по России и Беларуси.

"Я так это трактую. Это хорошая новость, если это будет именно в таком направлении", – подчеркнул экс-посол.

Что означают призывы стран Запада уехать из России и Беларуси: смотрите видео

Страны призывают своих граждан покинуть Беларусь и Россию