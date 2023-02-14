Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США (у 2015 – 2019 роках) Валерій Чалий. За його словами, на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ.
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Це хороша новина для України
Валерій Чалий пригадав, що напередодні 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рішення п’яти країн вивести свої посольства та громадян з Росії підтвердило його прогноз щодо приблизної дати початку бойових дій.
"Було рішення п’яти країн: Великобританія, США, Канада, Нова Зеландія, Австралія. Вони входять у систему обміну розвідінформації. У них є обмін не тільки космічними спостереженнями або воєнною розвідкою, але й агентурою. Коли ці країни почали виводити свої посольства і громадян, було зрозуміло, що можна рахувати тижні чи дні до початку вторгнення", – сказав дипломат.
Тому експосол України у США порадив звернути увагу на рішення, яке приймуть ці країни.
Якщо це буде дуже консолідована позиція по заклику своїх громадян, ми будемо розуміти, що є побоювання: будуть удари по Білорусі у відповідь,
– зазначив він.
Валерій Чалий додав, що є офіційна позиція України: на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ. Тому, на думку дипломата, Захід боїться, що Україна буде мати нові типи озброєння, які зможе використати для ударів у відповідь Росії та Білорусі.
"Я так це трактую. Це хороша новина, якщо це буде саме у такому напрямку", – наголосив експосол.
Що означають заклики країн Заходу виїхати з Росії та Білорусі: дивіться відео
Країни закликають своїх громадян покинути Білорусь та Росію
- Американців закликали негайно покинути Росію самостійно, оскільки посольство США має серйозні обмеження у Росії щодо надання допомоги своїм громадянам. У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил. У цьому зв'язку підкреслюється, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
- Франція також закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь. У МЗС Франції зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.
- Уряд Канади наполегливо рекомендує своїм громадянам виїхати з Білорусі та Росії. Канадців закликають не їздити туди "через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною".
- ЗМІ повідомляють, що Бразилія також закликає своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та Росії, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.