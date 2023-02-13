Про це 13 лютого повідомило Міністерство закордонних справ Франції. Також французів закликають виїжджати з Білорусі.

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Французів закликають не відвідувати Білорусь

У МЗС Франції зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.

Французьким громадянам, які перебувають у Білорусі, рекомендується негайно залишити країну автомобільним транспортом через прикордонні переходи з Литвою, Польщею або Латвією,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві додали, що в разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

"Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиним пунктом перетину кордону для подорожувальників до Польщі є Брест – Тересполь", – зазначили в МЗС.

За інформацією Sky News, в НАТО нещодавно заявили про початок нового масштабного наступу Росії в Україні. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що організація:

не бачить жодних ознак того, що кремлівський диктатор Владімір Путін "готується до миру",

спостерігає його "бажання контролювати Україну".

Зверніть увагу! Раніше США також закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільних арештів чи переслідувань з боку російських правоохоронних органів.

Росіяни вже розпочали наступ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни мають чималі проблеми зі своїм великим наступом.

Ми бачимо на сьогодні, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ. Вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Майте на увазі, що той наступ, який вони планували, вже поступово триває,

– зауважив секретар РНБО.

За його словами, варто також зауважити, що через потужні дії українських захисників наразі триває не той наступ, на який розраховували загарбники.