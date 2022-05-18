Почему стал возможным новый геноцид украинцев

18 мая 1944 года сталинская империя зла провела насильственное перемещение коренного народа Крыма. Это привело к гибели многих тысяч и тысяч людей - женщин, детей, стариков.

Геноцид

Только за несколько недель транспортировки людей в вагонах для скота к местам спецпоселений, число жертв составило около 10 тысяч человек. Людям не хватало еды и воды.

Читайте также Россия продолжает практику геноцида, начатую в ХХ веке

Каждое утро сотрудники НКВД отпирали вагон и просто выбрасывали трупы погибших в двери вагона на землю.

Нечеловеческие условия, рабский труд и голод в первые годы депортации унесли жизни ещё десятков тысяч людей. Всего в результате депортации погибла почти половина крымскотатарского народа.

Это и есть геноцид по национальному и этническому признаку.

Виновные не наказаны

Нам говорят, времена изменились. Но было ли покаяние? Было ли осуждение этого акта геноцида?

Произошло ли осознание преступности решений, принятых тоталитарным сталинским режимом?

Нет, никакого покаяния у наследников империи не произошло. Никакого осуждения этого чудовищного преступления своих предшественников постсоветская Россия не произвела. Никаких выводов российское народонаселение так и не сделало.

Безнаказанность порождает новый геноцид

Напротив, имперскость, неосталинизм, гордыня и презрение ко всему человеческому - все это десятилетиями выпестовалось в россиянах путинским режимом, являющимся явной инкарнацией и прямым идейным наследником усатого подонка.

Вне зависимости от языка, символики или цветов флага тоталитаризм одинаково жестоко уничтожает жизни, наполняя свою сущность свежей человеческой кровью.

Невозможно было себе представить, что в наше время возможен геноцид по национальному и этническому принципу, как это было возможно в 1944 году в отношении крымских татар.

Но прямо на наших глазах разворачивается трагедия геноцида украинского народа – преступления, осуществляемого тираном, окопавшимся в Кремле, возродившем все самое худшее, что было в сталинизме.

Мы видим сотни и тысячи погибших, мы видим мертвых украинских детей. Мы видим Бучу, Мариуполь и многие другие украинские города, где вновь повторяются чудовищные преступления российской империи.

​И во многом это стало возможным потому, что уроки истории, написанные кровью тысяч и тысяч людей оказались не выученными российским обществом. Потому что империя, как тот кровожадный зверь, вкусивший человеческой крови, требует все новых и новых жертв.

Мы помним

​В этот день, мы скорбим вместе со всем крымскотатарским народом, поминая тихой молитвой каждую человеческую душу, загубленную империей. Мы помним о том, что произошло и мы обязательно передадим эту память нашим детям.

​Но мы также можем и должны объединить наши усилия, чтобы подобные чудовищные преступления больше никогда не происходили.

Мы обязаны остановить этот маховик насилия, мы обязаны остановить империю зла. Мы обязаны привести к ответственности всех тех, кто творит эти преступления.

​Потому что молчание и бездеятельность равносильны соучастию.

Эвакуация "Азовстали": все, что нужно знать – смотрите видео: