Мобилизация в марте: в ТЦК объяснили, почему чаще раздают повестки на улицах

Представители ТЦК и СП объяснили, почему сейчас общаются с военнообязанными на улицах больше, чем по адресам проживания. Они также объяснили за использование бодикамер.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что представители ТЦК и СП начали общаться с военнообязанными на улицах и в публичных местах чаще, поскольку по месту регистрации они на контакт не идут.

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В ТЦК объяснили, почему чаще раздают повестки на улицах

Истомин сказал, что вручение повесток по месту жительства всегда было основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных. Однако он заметил, что даже в мирные времена мужчины прятались, не открывали двери или родные говорили, что они там не живут. Кроме того, большое количество людей проживает не по месту регистрации и давно не обновляла данные.

Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д,

– сказал спикер.

Он добавил, что многие украинцы просто ждали толчка – сами не шли, пока не получили повестку. Некоторые вообще сами просят выписать им повестку.

Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту проживания граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Это делают люди из числа военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП является структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом,

– сказал Истомин.

Также военные начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта фиксировать его и таким образом избегать манипуляций.