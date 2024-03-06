Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що представники ТЦК та СП почали спілкуватися з військовозобов'язаними на вулицях та в публічних місцях частіше, оскільки за місцем реєстрації вони на контакт не йдуть.

Дивіться також Ми інноваційний батальйон: боєць "Вовків Да Вінчі" розповів, на які позиції шукають людей

у ТЦК пояснили, чому частіше роздають повістки на вулицях

Істомін сказав, що вручення повісток за місцем проживання завжди було основним способом оповіщення військовозобов’язаних про їхній виклик для уточнення даних. Однак він зауважив, що навіть у мирні часи чоловіки ховалися, не відчиняли двері або рідні казали, що вони там не живуть. Крім того, велика кількість людей проживає не за місцем реєстрації і давно не оновлювала дані.

Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо,

– сказав речник.

Він додав, що багато українців просто чекали поштовху – самі не йшли, поки не отримали повістку. Дехто взагалі сам просить виписати їм повістку.

Сьогодні наші співробітники практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу. Перевіряють документи на вулицях. Це роблять люди з-поміж військовослужбовців ЗСУ (а ТЦК та СП є структурним підрозділом ЗСУ), наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом,

– сказав Істомін.

Також військові почали використовувати бодікамери, щоб у випадку конфлікту фіксувати його і в такий спосіб уникати маніпуляцій.