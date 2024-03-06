Медик і боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів 24 Каналу, що у батальйоні очолює роту "Гонор". Її кістяк – це досвідчені люди, а зараз на цій основі хочуть розбудувати подальшу роботу.

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У чому особливість роти "Гонор"

"Ми інноваційний батальйон, а в нашій роті буде сконцентровано те, що називається "наземні роботизовані комплекси". На практиці мовиться про виконання з їхньою допомогою таких ключових функцій: логістика, евакуація, мінування, розмінування, візуальне спостереження і, звісно, вогневе ураження противника", – розповів Олександр Ябчанка.

Тобто мета в тому, що роботизувати функції, які здійснюють бійці своїми руками. Батальйон є піхотним, а всі перераховані завдання виконуються саме на передній лінії фронту. Тому їх треба осучаснити, щоб створити умови, в яких людина перебуватиме у максимальній безпеці, наскільки це можливо на війні.

Що для цього потрібно

Найперше мовиться про три компоненти: люди, які готові вчитися, технології, які впроваджуватимуть, та ресурси, такі як автомобілі, дрони та багато іншого.

Українці вже неодноразово доводили, що можуть опановувати сучасні технології. Ми впровадили у військову доктрину використання Mavic та інших літальних апаратів. Ми першими масово почали застосовувати дрони, і я переконаний, що так буде з роботами,

– наголосив боєць "Вовків Да Вінчі".

Одна варто пам'ятати, що ворог копіює всі українські розробки. Він навряд чи придумає щось своє, але може легко вкрасти та масштабувати чуже. Саме тому в технологічному плані Україна завжди має бути попереду. А найголовніше, щоб між створенням певної технології та її впровадженням – проходило якнайменше часу.

"Тож я запрошую всіх, хто готовий вчитись, брати безпосередню участь у війні, допомагати ідеями, технологіями, – зголошуватися у наші рекрутингові центри. Ми будемо раді воювати пліч-о-пліч з вами", – сказав Олександр Ябчанка.

Україна вже на шляху до модернізації війська

Позитивні рішення у плані модернізації та технологій вже активно впроваджують. Для цього створений новий напрямок Сил безпілотних систем. Його очолив Вадим Сухаревський, який раніше був командиром 59 бригади. Відтак зрушення на рівні топкомандування і генералітету є помітні.

Дійсно "низові" ініціативи досить швидко підхоплюють на рівні Генштабу. Власне полковник Сухаревський очолював бригаду, у складі якої ми сьогодні є. Я переконаний, що силами нашого батальйону та зокрема нашої роти, ми покажемо гарний приклад для наслідування іншим Силам оборони,

– підсумував боєць "Вовків Да Вінчі".

Що відомо про батальйон "Вовки Да Вінчі"