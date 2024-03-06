Медик і боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів 24 Каналу, що у батальйоні очолює роту "Гонор". Її кістяк – це досвідчені люди, а зараз на цій основі хочуть розбудувати подальшу роботу.
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У чому особливість роти "Гонор"
"Ми інноваційний батальйон, а в нашій роті буде сконцентровано те, що називається "наземні роботизовані комплекси". На практиці мовиться про виконання з їхньою допомогою таких ключових функцій: логістика, евакуація, мінування, розмінування, візуальне спостереження і, звісно, вогневе ураження противника", – розповів Олександр Ябчанка.
Тобто мета в тому, що роботизувати функції, які здійснюють бійці своїми руками. Батальйон є піхотним, а всі перераховані завдання виконуються саме на передній лінії фронту. Тому їх треба осучаснити, щоб створити умови, в яких людина перебуватиме у максимальній безпеці, наскільки це можливо на війні.
Що для цього потрібно
Найперше мовиться про три компоненти: люди, які готові вчитися, технології, які впроваджуватимуть, та ресурси, такі як автомобілі, дрони та багато іншого.
Українці вже неодноразово доводили, що можуть опановувати сучасні технології. Ми впровадили у військову доктрину використання Mavic та інших літальних апаратів. Ми першими масово почали застосовувати дрони, і я переконаний, що так буде з роботами,
– наголосив боєць "Вовків Да Вінчі".
Одна варто пам'ятати, що ворог копіює всі українські розробки. Він навряд чи придумає щось своє, але може легко вкрасти та масштабувати чуже. Саме тому в технологічному плані Україна завжди має бути попереду. А найголовніше, щоб між створенням певної технології та її впровадженням – проходило якнайменше часу.
"Тож я запрошую всіх, хто готовий вчитись, брати безпосередню участь у війні, допомагати ідеями, технологіями, – зголошуватися у наші рекрутингові центри. Ми будемо раді воювати пліч-о-пліч з вами", – сказав Олександр Ябчанка.
Україна вже на шляху до модернізації війська
Позитивні рішення у плані модернізації та технологій вже активно впроваджують. Для цього створений новий напрямок Сил безпілотних систем. Його очолив Вадим Сухаревський, який раніше був командиром 59 бригади. Відтак зрушення на рівні топкомандування і генералітету є помітні.
Дійсно "низові" ініціативи досить швидко підхоплюють на рівні Генштабу. Власне полковник Сухаревський очолював бригаду, у складі якої ми сьогодні є. Я переконаний, що силами нашого батальйону та зокрема нашої роти, ми покажемо гарний приклад для наслідування іншим Силам оборони,
– підсумував боєць "Вовків Да Вінчі".
Що відомо про батальйон "Вовки Да Вінчі"
- Батальйон входить до складу 59 окремої мотопіхотної бригади. Цей підрозділ ще у 2014 році створив Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло. Відтоді його бійці воювали на найгарячіших ділянках фронту. У березні 2023 року під час боїв за Бахмут Дмитро Коцюбайло загинув. Він був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання "Героя України".
- У лютому 2024 року новим командиром призначили Сергія Філімонова. Він воює у батальйоні з 2022 року, а раніше очолював штурмову роту "Гонор". Військовий заявив, що для нього є честю вести у бій людей під прапором "Да Вінчі". Також він оголосив про проведення масового призову до лав батальйону.
- Перший рекрутинговий центр "Вовків Да Вінчі" відкрили у Львові. Саме там можна дізнатися всю інформацію про вакансії, службу та навіть пройти співбесіду. Сергій Філімонов наголосив, що війна триватиме ще довго, а для того, щоб зупинити ворога українському війську потрібні люди.