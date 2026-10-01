Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог и аналитик по международной политике Петр Олещук. При этом Токаев подчеркнул, что с уважением относится к украинскому народу, его языку, культуре и истории.

Почему Токаев сделал такое заявление?

Как отметил Олещук, Токаев фактически озвучил два взаимоисключающих тезиса. Речь шла как об уважении к Украине, так и о большом уважении к Путину, который хочет уничтожить наше государство.

Скорее всего, это просто ничего не значащие дипломатические обороты и высказывания в стремлении казахского лидера сохранить определенную равноудаленность от сторон, чтобы использовать это в своих собственных интересах,

– сказал Олещук.

Позиция Казахстана здесь в значительной степени отражает точку зрения Пекина. Для Китая Путин является наиболее удобным лидером России, поскольку своей политикой полностью отрезает Москву от Запада и ставит ее в полную зависимость от КНР.

"Путин – полная противоположность выдающегося политика, и именно этим он и нравится Китаю. Если бы Путин действительно был выдающимся деятелем, он пытался бы балансировать, а это Пекину невыгодно",

– подчеркнул политолог.

Политолог объяснил, почему Токаев сделал странное заявление по поводу Украины: смотрите видео на 24 Канале

Фактически Казахстан вынужден постоянно лавировать между несколькими центрами влияния. С одной стороны, протяженная граница с Россией и притязания кремлевских пропагандистов, а с другой – Китай с его влиянием. Рядом также находятся Соединенные Штаты с конкретными экономическими интересами в отношении нефти.

Казахстан пытается сохранить свой суверенитет, оставаясь большим по территории, но малонаселенным государством с большим количеством ресурсов, но очень специфическими проблемами. Поэтому они говорят, что хотят дружить со всеми, только не трогайте нас. И это логично,

– добавил Олещук.