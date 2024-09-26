Почему только план Зеленского может завершить войну: в ОП расставили точки над "і"

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в США в эти дни будет нацелена, в частности, на разъяснение мирного плана Украины относительно российско-украинской войны. Однако в течение года ряд разных стран выдвигали свои так называемые "мирные инициативы".

Работать со всеми мировыми странами нужно, но ни один мирный план, кроме украинского, не направлен на реальное установление мира. Это в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Почему реален только мирный план Украины

Подоляк подчеркнул, что никаких мирных инициатив, кроме украинского плана победы, не существует.

Это не про мир. Это о мягкой капитуляции в разных формах. То есть инициативы от других стран, прежде всего от Китая, Бразилии, которые масштабно работают, чтобы их продвинуть, не имеют в себе никакой логики,

– подчеркнул политик.

Он убежден, что такие инициативы содержат в себе частично победу России. Поэтому Владимир Зеленский прилагает максимальные усилия на международной арене, чтобы доказать это партнерам, в том числе и в Соединенных Штатах.

План победы построен на анализе тех данных, которые Украина получила после 950 дней войны.

"То есть, что надо делать, сколько нужно оружия, как мы его используем, можно ли вести войну на территории России, будет ли влиять это на какие-то мифические "красные линии", будет ли иметь социальные последствия для России и будет ли обваливать российский режим", – отметил Подоляк.

Последствия для России

В замораживании конфликта нет никакой логики для становления мира, как апеллируют некоторые европейские предложения. Фактически Россия ничего не теряет, не несет наказания, никаких финансовых или юридических проблем. А значит Россия не остановится в реализации своих целей.

Замороженный конфликт в центре Европы не гарантирует стабильности ни Украине, ни миру. К тому же нет никаких гарантий, что Россия не будет милитаристской страной, не будет проводить дополнительный рекрутинг.

Подоляк отметил, что стоит смотреть дальше. Если конфликт будет заморожен, то кто будет контролировать Россию, влиять на ее пропагандистские, провокационные милитаристские действия.

Логика Украины

"В украинском плане победы есть логика, которая говорит, посмотрите, например, на Курскую операцию. Есть анализ, мы выяснили, что война даже сухопутно может идти на территории России, что удары оружием украинского производства по территории России в глубину достигают тысячи километров и дают большую эффективность. Они разрушают инфраструктуру, существенно ограничивают Россию в ресурсности, и поэтому она ищет этот ресурс где-то на стороне. Кроме этого существенно меняются социальные настроения внутри России", – отметил советник председателя ОПУ.

Если добавить больше силы, ресурсной способности, то последствия будут более весомыми. Или Россия обвалится, упадет линия фронта, люди убегут с оружием на территорию России. Или Россия будет вынуждена вести переговоры на определенных условиях в рамках международного права.

На международных площадках Президент Украины предлагает одно – логику процесса: это причины, это последствия. В каждом процессе есть основание, которое основано на анализе,

– резюмировал Подоляк.