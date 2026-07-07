Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

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Почему Трамп изменил свое отношение к Украине?

Буданов считает, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении Украины, поскольку уважает тех, кто демонстрирует силу и добивается победы. По его словам, в мировой политике уважение часто зависит от успехов государства, а не от деклараций или заявлений.

Все очень просто. Все в мире любят победителей. К проигравшим никто не относится с уважением. И всерьез к ним не относится. Трамп однозначно любит победителей. Поэтому нужно демонстрировать победу, это даст нам шанс. Не просто демонстрировать, а действительно добиться ее,

– подчеркнул глава ОП.

Буданов убежден, что именно реальные достижения Украины помогут сохранить поддержку Вашингтона. По его словам, благосклонность партнеров имеет практическое значение, ведь она воплощается в конкретных решениях и помощи.

Он также отметил, что сегодня все усилия Украины направлены на достижение победы, однако ее результат зависит прежде всего от самого государства. Кроме того, он подчеркнул, что Украине необходимы союзники, партнеры и друзья, но даже их поддержку нужно заслужить.

С теми, кто выигрывает, все хотят иметь дело. С теми, у кого нет побед, никто не хочет быть рядом,

– подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Дональд Трамп положительно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных беспилотников, отметив, что Украина "очень хорошо справляется". По словам президента, развитие дальнобойных БПЛА существенно изменило ход войны, позволив наносить глубокие удары по военным и энергетическим объектам России.