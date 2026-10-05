Трампа могут заставить действовать против Путина: интервью профессора из США о решающем ударе Конгресса

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал предвыборную риторику Дональда Трампа и шансы республиканцев на выборах в Сенат США. Также эксперт объяснил, почему не стоит ожидать от Трампа реальных действий против России и как украинские удары по территории РФ влияют на режим Путина.

Политика Вашингтона в отношении России и Украины может зависеть не только от решений Белого дома. Важную роль будет играть и то, как изменится расклад сил в Конгрессе США, а также что будет делать команда Дональда Трампа в отношении Кремля.

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал предвыборную риторику Дональда Трампа и объяснил, чего можно ожидать от его политики в отношении России. Также эксперт рассказал о выборах в Сенат, возможных изменениях в Конгрессе, истории с активами "Лукойла" и роли украинских ударов по территории России в давлении на режим Владимира Путина.

Почему Трамп восхищается диктаторами?

Дональд Трамп всю неделю говорит: "Люблю, не могу, диктаторов". "Вот Ким Чен Ын – замечательный парень, он ко мне прекрасно относится, поэтому я его люблю". При этом он фактически ничего не получает. От Путина – плевки в лицо, как на Валдае. От Ким Чен Ына – ни одного соглашения. От Си Цзиньпина – выгода только Си Цзиньпину.

Он же выступал перед толпой своих сторонников. И поскольку они верят каждому его слову, то он может говорить им все, что угодно, они во все поверят и будут продолжать его обожать.

То есть это такой предвыборный митинг. Что интересно, он ездит, выступает в поддержку республиканцев, но в тех штатах, где, в принципе, они и так должны побеждать. То есть он ездит по очень "красным" штатам, по таким очень "красным" республиканским регионам, где ему комфортно, где может собраться такая толпа, которая будет аплодировать всему, что он скажет. Поэтому я бы не воспринимал это слишком серьезно.

Если посмотреть, как в Соединенных Штатах оценивают тот же визит Си Цзиньпина, все говорят, что никаких достижений там не было. Там действительно ничего не было, потому что ни одного даже коммюнике не было подписано.

Обычно, когда происходит государственный визит, должно быть совместное заявление, по крайней мере, о том, что они там обсудили. Знаете, как в Советском Союзе была такая фраза: "переговоры прошли в откровенной атмосфере", что означало, что были разногласия по всем вопросам. Но по крайней мере что-то сказали даже в Советском Союзе, а здесь вообще ничего. Ни одного документа не подписано, ни одного официального сообщения от пресс-службы Белого дома.

То есть верьте Трампу на слово, что Си Цзиньпин восхищен им и его якобы какими-то достижениями.

Я бы это не воспринимал всерьез, потому что это предвыборная риторика, его выступления перед своими сторонниками. Хотя, если почитать его интервью журналу Time, в принципе он постоянно говорит одно и то же с различными вариациями.

Это поток сознания или просто, мягко говоря, неправдивые заявления о чем-то. И когда он хочет показать, что что-то лучше, чем есть на самом деле, или отвлечь внимание от различных своих провалов, то он просто распространяет дезинформацию.

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Стоит ли ждать от Трампа реальных действий против России?

Господин Игорь, почему Трамп не оказывает реального давления на Россию, несмотря на ее угрозы, и может ли он воспользоваться предложенными Украиной инструментами для усиления давления на Кремль?

Я думаю, что не стоит ожидать от Трампа каких-либо действий против России. Правда, бывают такие ситуации, как в прошлом году, когда он обиделся на Путина и ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Хотя эти санкции довольно условные, потому что, например, бизнес "Лукойла" в Соединенных Штатах до сих пор работает. Я ехал вчера вечером и видел заправку "Лукойла", которая до сих пор работает, хотя санкции введены год назад, но постоянно откладываются. А сейчас, как сообщает американская пресса, Кушнер и Виткофф, когда они были в Москве, договорились, что американские активы "Лукойла" приобретет бизнес-партнер Кушнера. Вот такие санкции Трамп вводит против России.

От него не стоит ожидать чего-то другого. Поэтому я думаю, несмотря на то, что это плохо для Соединенных Штатов, это очень плохо в целом для национальных интересов Соединенных Штатов. Это плохо для Украины, это плохо для цивилизованного мира.

Но мы с вами должны жить в реальном мире и исходить из того, что есть, и планировать свои действия в соответствии с тем, что есть, а не с тем, что нам хотелось бы, чтобы было. Поэтому ожидать от Трампа каких-либо действий против России точно не стоит. Когда он говорит, что это хорошо – иметь хорошие отношения с диктаторами, это именно то, к чему он стремится. Он будет продолжать стремиться к этому еще 839 дней до конца своего второго президентского срока.

Почему над Трампом и республиканцами нависла реальная угроза?

Может ли потеря республиканцами контроля над Конгрессом США заставить Трампа изменить свою политику?

Если республиканцы потеряют Конгресс, хотя бы одну палату, а Палату представителей они… я не знаю, что должно произойти, чтобы они ее не потеряли. Сенат – это 50 на 50, хотя сейчас они немного склоняются в пользу демократов.

А если республиканцы потеряют хотя бы одну палату, это может очень серьезно повлиять на политику. Не только потому, что будут расследования коррупционных действий Трампа, не только потому, что могут быть импичменты его министров, его генерального прокурора, его самого, а просто Конгресс может начать принимать законопроекты, которые могут скорректировать политику.

Особенно если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами, то такой законопроект, который сейчас лежит в Сенате и не рассматривается – Акт о поддержке Украины – абсолютно точно будет принят. И что тогда придется делать Трампу? Либо наложить вето на такой законопроект, либо выполнять его.

Если он наложит на него вето, то проблема для республиканцев в том, что, как ни крути, большинство американцев поддерживает Украину. А все эти члены Конгресса зависят от избирателей. Им приходится отчитываться перед избирателями. Депутаты Палаты представителей – каждые два года, а сенаторы – каждые шесть лет. И избиратели не любят, когда их ожидания не оправдываются. То есть когда их депутаты поступают не так, как эти избиратели хотели бы, чтобы они поступали.

Поэтому я думаю, что если у демократов будет контроль над обеими палатами, они просто смогут принимать законы, находя в Сенате необходимые республиканские голоса. В Сенате для рассмотрения законопроектов требуется 60 голосов.

Но совершенно точно, что демократы смогут инициировать и принимать законы, которые будут корректировать политику. То есть Трамп будет вынужден предпринимать определенные шаги. Конгресс может обязать его предпринимать определенные шаги, либо не выделять ему средства на что-то, либо, наоборот, обязать его тратить средства на что-то, например, на помощь Украине.

Так что это будет очень-очень серьезный рычаг влияния, но он не изменится сам по себе. Он может быть вынужден делать то, чего не хочет, но желания вводить санкции против России, желания давить на Путина у него, как не было, так и не будет. И если он будет что-то делать, то только потому, что будет вынужден.

Могут ли республиканцы изменить ситуацию на выборах без Трампа, если даже в традиционно республиканских штатах демократы начинают их догонять?

Вряд ли. Во всех тех штатах, которые вы назвали, идет довольно ожесточенная борьба. Интересно, что Техас тоже не выбирал демократа с 1988 года и стал таким консервативным "красным" штатом.

Но есть несколько факторов, влияющих на сложившуюся ситуацию в Техасе. Это, во-первых, демография. Техас создал довольно благоприятные условия для бизнеса, и туда переехало много компаний. Там открыли свои филиалы, переехали туда многие высокотехнологичные компании, и там работают образованные люди, которые приехали туда из других штатов.

Образованные люди за Республиканскую партию голосуют редко или вообще не голосуют. Так Республиканская партия себя позиционирует. И демография в Техасе меняется не в пользу республиканцев, с одной стороны.

А с другой стороны, у них кандидат в Сенат, нынешний генеральный прокурор Техаса Пакстон, он очень непопулярен. Ему даже сами республиканские законодатели в Техасе объявляли импичмент. Просто потому, что он нарушает закон. Несколько лет назад он заключил соглашение с федеральной прокуратурой, заплатил большой штраф из-за коррупционных махинаций, у него различные проблемы в отношениях с женщинами и так далее.

То есть он не популярен, он – кандидат от Трампа. Трамп выдвинул его, потому что у республиканцев есть действующий сенатор Джон Корнин, которого Трамп не любит. Он выдвинул Пакстона на праймериз, поддержал Пакстона на праймериз, фактически выдвинул его против Корнина. Поскольку праймериз – это голосование внутри партии, то их выиграл Пакстон, потому что рядовые республиканцы, их большинство, поддерживают Трампа.

Но ситуация, знаете какая? У демократов очень хороший кандидат, молодой, энергичный. Его фамилия – Таларико. Он очень энергично ведет предвыборную кампанию и пользуется популярностью. По всем опросам Таларико лидирует.

Точно так же, как и на Аляске. Аляска – штат значительно меньше Техаса. Техас – второй штат по численности населения, там проживает много миллионов человек. На Аляске население значительно меньше.

Аляска тоже консервативна. Но люди недовольны, просто недовольны тем, что их сенатор Салливан поддерживает различные меры, которые ухудшают качество их жизни. И из-за этого кандидат от демократов, мэр Пелтола, бывшая конгрессвумен, имеет, по крайней мере, равные шансы с действующим сенатором-республиканцем Салливаном на победу на этих выборах.

В Канзасе, в Айове – преимущественно из-за того, что фермеры крайне недовольны политикой Трампа, потому что эта политика приносит им убытки из-за высоких цен на топливо, из-за тарифов, которые вводил Трамп. Они понесли очень-очень серьезные убытки. Они этим недовольны.

В Огайо бывший сенатор-демократ Шеррод Браун тоже имеет хорошие шансы победить сенатора, который не был избран. Его губернатор временно назначил вместо Венса, когда Венс был избран вице-президентом. Сейчас проходят выборы на это место.

И демократам нужно отобрать у республиканцев четыре места в Сенате, чтобы большинство перешло к демократам. Я назову вам еще один штат, где точно выиграют демократы. Это Северная Каролина, где республиканцы абсолютно точно теряют место. Потому что бывший губернатор-демократ этого штата Рой Купер снова баллотируется, и по всем опросам он там на 10 и более процентов опережает кандидата от Трампа, который является его соперником.

Так что у демократов есть шансы выиграть выборы в Сенат. Я оцениваю это на сегодня как 50 на 50, но с очень-очень медленной тенденцией в пользу демократов, по крайней мере на сегодня. Что будет в течение месяца, который остается до выборов, посмотрим. Но на сегодняшний день эта тенденция не в пользу республиканцев. Это точно.

Зачем Трампу история с "Лукойлом" и какую игру ведет Путин?

Господин Игорь, зачем Трампу может быть выгодна сделка по активам "Лукойла" и будет ли это означать ослабление санкций против России?

Я думаю, что когда Трамп почти год назад согласился ввести эти санкции, был такой короткий период, когда он возмутился на Путина, потому что тот объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. И он был уверен, что там договорится с Путиным о прекращении российско-украинской войны.

А затем госсекретарь Рубио, которого Трамп в тот момент уполномочил вести переговоры с Россией, поговорил с Лавровым и выяснил, что никаких договоренностей с Путиным быть не может, потому что Путин не желает ни о чем договариваться. И так Трамп просто выставит себя дураком, если он действительно встретится с Путиным. И снова никаких договоренностей не будет, так же как было в Анкоридже.

И я думаю, что в тот момент Трамп возмутился тем, что его просто обманули, и он согласился ввести эти санкции, которые были готовы. Они были готовы еще с мая прошлого года. Министр финансов Бессент положил их Трампу на стол. Трамп не соглашался с ними, но вот настал момент, когда он согласился. Потому что у него было такое настроение.

Но я хочу сказать, что уже через несколько дней Министерство финансов опубликовало так называемую генеральную лицензию об отсрочке санкций против "Лукойла" в той части, где "Лукойл" должен продать свои активы за рубежом. И эта отсрочка действует до сих пор.

Я видел, что заправка "Лукойла" работает в штате Нью-Джерси. И эти генеральные лицензии могут продлеваться до бесконечности. То есть я не думаю, что Трамп их отменит. Он может просто де-факто их отменить, если его бизнес-партнер, его зять, приобретет эти заправки "Лукойла", фактически приобретет американский бизнес. А в противном случае они будут продлевать эти генеральные лицензии об отсрочке.

Господин Игорь, понимают ли Трамп и его команда, что договоренности с Россией без участия Украины могут не сработать, и почему они все же идут на возможное ослабление санкций против Кремля?

Я думаю, что они об этом просто не задумывались, потому что такие люди, как Трамп, как Виткофф и Кушнер, они мыслят просто в другой системе координат. Они всю жизнь занимаются торговлей недвижимостью. И они находятся в этой системе координат – в торговле недвижимостью.

Трамп видит там себя и Путина, так же как и Виткофф и Кушнер видят там себя и россиян. И они с ними торгуют, просто не принимая во внимание, что внешняя политика в целом и российско-украинская война в частности – это совсем другое дело. Это то, что они просто не понимают и вряд ли поймут.

Поэтому они могут говорить о чем-то, о каких-то там бизнес-проектах, им постоянно Дмитриев рассказывает о 12 регионах, где они заработают. Вот они могут приобрести американский бизнес "Лукойла". Ну и, наверное, так оно и будет.

Тогда еще и Путин заработает на этом, потому что этот бизнес-партнер Кушнера тогда заплатит "Лукойлу" деньги за эти американские заправки "Лукойла", которых здесь много.

Там будет висеть новая вывеска бизнес-партнера Кушнера. На самом деле Путин будет просто, я думаю, смеяться над всем этим. И я снова подчеркиваю, что ожидать, что Трамп изменится и изменится как-то его отношение, совершенно не стоит. Это невозможно. Но что может быть – что он может быть вынужден делать что-то, чего ему бы делать не хотелось.

Способен ли Путин сорвать все переговоры и что реально приближает его поражение?

Может ли срыв Путиным мирных переговоров с США стать для Трампа поводом для усиления давления на Россию, или он и в дальнейшем будет терпеть такое поведение Кремля?

Я думаю, что скорее да, чем нет. Он может где-то возмутиться, если, скажем, Путин ему что-то пообещает и не выполнит это обещание. Например, когда Трамп объявил: "Я встречусь с Путиным в Будапеште".

А встреча не состоялась просто потому, что Трамп понял, что Путин его подвел, что он ни о чем не договорится. Тогда Трамп был возмущен и согласился ввести санкции. То же самое может повториться.

Но если не состоится трехсторонняя встреча в ОАЭ или еще где-то, на Трампа это не окажет никакого влияния. Потому что это же не с его участием, а с участием делегаций.

Если мы с вами вспомним, о чем удавалось договориться на этих трехсторонних встречах, то окажется, что никаких договоренностей, кроме как об обмене пленными, на этих встречах не было. Реальных договоренностей.

Я думаю, что если такая встреча состоится, то никаких договоренностей о чем-либо, кроме обмена пленными, там не будет. Просто потому, что Россия не желает договариваться вообще ни о чем. Она могла бы договариваться с Украиной об условиях капитуляции Украины. Ну как договариваться? Просто продиктовать эти условия и потребовать от Украины, чтобы она согласилась. А никакой другой повестки дня у Путина нет. Нет.

И не будет до тех пор, пока он не начнет бояться, что у него нарушается социальная стабильность в стране, что у него нет денег для того, чтобы обеспечивать эту социальную стабильность и одновременно вести войну. То есть что его власти что-то может угрожать, и он не будет ни о чем договариваться.

Я думаю, что даже если он увидит, скажем, что в России может произойти "русский бунт – бессмысленный, беспощадный", и он испугается этого и согласится остановить войну, он не будет вести с Украиной никаких переговоров о мире, потому что будет готовиться тогда к новой войне. Это смысл его жизни. Уничтожение Украины, уничтожение украинства как такового – это просто смысл его жизни. И он от этого смысла жизни не откажется.

Когда я слышу об украинских ударах по целям в России, у меня душа радуется, потому что я понимаю, что именно это может приблизить тот момент, когда Путин просто будет вынужден задуматься, не угрожает ли его власти что-то.

Потому что просто наступит когда-нибудь момент, когда он не сможет одновременно обеспечивать социальную стабильность у себя в стране и финансировать войну. Украине помогает Европа финансировать себя и финансировать войну. А России помогает Китай, но все же эта помощь не такая, как то, что Европа оказывает Украине.

Поэтому России приходится финансировать себя в основном самостоятельно. А возможности для этого не безграничны. И Украина каждым ударом по России эти возможности уменьшает.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.